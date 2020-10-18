Tüketiciler her markadan ‘iyi yaşam’a katkı bekliyor

7 bin tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları, markaların iletişim stratejilerini etkileyecek veriler içeriyor. Sonuçlara göre, global ekonomiden iki kat hızlı büyüyen 4.5 trilyon dolarlık küresel iyi yaşam ekonomisi, o kadar yaygın hale gelmiş durumda ki, dünya genelinde tüketicilerin yüzde 73’ü “iyi yaşam”ı marka stratejisinin temel unsuru olarak kabul ediyor. Ogilvy İstanbul CEO’su Emine Çubukçu araştırmanın sonuçları hakkında şunları söyledi: “Günümüzde küresel ekonominin en heyecan verici alanlarından biri olan iyi yaşam hareketi, tüm dünyada yaygınlaşarak büyümeye devam ediyor. Yeni beklentiler, yeni hizmetlere, yeni ürünlere, yeni markalara ilham vermeli. Covid-19 süreci bu olguya daha da ivme kazandırıyor. İyi yaşam yaklaşımını yeni bir çerçevede tanımlamak önemli ve acil bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bu araştırmayla ana amaçlarımızdan biri markalarımızın, değişen sağlık ve iyi yaşam anlayışına adapte olmalarını ve geleceğin dünyasında başarı kazanmalarını sağlamak. Her zaman olduğu gibi markaları değerli kılmak.”