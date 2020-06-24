MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tüm hayatı karardı! Dalağı yerine sağlam böbreği alındı
ABONE OL
24.06.2020 - 16:56 | | AA

Tüm hayatı karardı! Dalağı yerine sağlam böbreği alındı

Almanya’nın Bremen kentinde, yaklaşık 3 yıl önce gittiği klinikte yapılan ameliyatta dalağı yerine böbreğinin alındığını iddia eden Kerim Ramazan Uçar (20), ameliyatı yapan doktora karşı hukuk mücadelesini sürdürdüğünü ve adalet beklediğini söyledi.

Tüm hayatı karardı! Dalağı yerine sağlam böbreği alındı

Uçar, Bremen kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini ameliyat eden Alman doktorun yanlışlıkla hasta dalağı yerine sağlam böbreğini aldığını ileri sürerek, bu olaydan sonra hem bedensel ve hem de ruhsal rahatsızlık yaşadığını belirtti.

Geriye dönüşü olmayan bir hata yapıldığını ve ameliyatı gerçekleştiren doktora karşı dava açtığını aktaran Uçar, “Hakkımızı aramak için başvurduğumuz  hukuki yolun da yavaş işlemesiyle belirsizlik tüm aileyi etkiledi. Bu yıl içinde  verilen duruşma tarihleri yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç  kez ertelenerek ekim ayına atıldı. Dolayısıyla bugün yapılması planlanan duruşma  yapılmayacak. Adalet bekliyoruz. İnşallah bir an önce duruşma yapılır." şeklinde  konuştu.

"KARIN AĞRILARI ÇEKİYORUM"

Hatalı ameliyat sonrası psikolojik destek aldığını anlatan Uçar,  "Ameliyat edildiğimden bu yana bir türlü geçmeyen karın ağrıları çekiyorum. En  çok sevdiğim futbolu halsizliğimden dolayı artık oynayamıyorum. Spor hayatımı  bitirdiler. Geleceğimi kararttılar. Resmen yarım insan oldum. Psikolojik tedavi  de alıyorum.“ dedi.

Kerim Ramazan Uçar’ın annesi Durna Uçar, yapılan operasyonda doktor  hatasının gayet açık olduğunu savunarak, neden sürüncemede bırakıldıklarına anlam  veremediklerini söyledi.

Anne Uçar, ellerinde ameliyatın hatalı olduğuna ilişkin bilirkişi  raporları bulunduğunu aktararak, "Bunların bizim lehimimize olduğunu  avukatımızdan öğrendik." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE MUAYENE OLDU

Karın ağrıları çeken oğlunu aralıkta Türkiye’ye götürerek muayene  ettirdiğini anlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Türk doktordan, yapılan ameliyatta oğlumun bağırsakları yanlış  yerleştirildiğinden bu ağrıları yaşadığını öğrendik. Doktor, şimdilik bir onarım  ameliyatının riskli olacağını söyledi. Bizi etraflıca aydınlatan Türk  hekimlerinin farkını görmüş bulunuyoruz. Üzüldüğüm şey, hatalı ameliyatla bir  insanın hayatı karartılıyor. Ne polis ne de savcı hamlede bulunuyor. Bremen  Tabipler Birliği bile doktoru savunuyor. Bu nasıl bir adalettir. Ameliyatta  doktorun yaptığı yanlışlığı ekibi de mi fark etmedi? Kim bilir kaç kişi böyle  doktor hatalarına maruz kalıyor. Olayı anında Türk ve Alman basınına intikal  ettirmemiz ve sürdürdüğümüz mücadele, hastane yönetimini şaşırttı. Ailece oğlumun  hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Türk makamlarına çağrıda bulunan Anne Uçar, "Hayat dolu olan oğlumu bu  ameliyat durgunlaştırdı. Yaşam sevincini aldı. Türkiye Sağlık Bakanlığından  oğlumun sağlığına kavuşması için destek, bir yol göstermesini bekliyoruz. Olaylar  bizi ailece etkiledi." ifadesini kullandı.

Kerim Ramazan Uçar, 18 yaşında genetik bir kan hastalığı nedeniyle  Bremen’deki bir kliniğe başvurmuş, 5 Ekim 2017'de ameliyat edilmişti.

Uçar operasyondan 3 gün sonra dalağı yerine sağlam böbreğinin alındığını öğrenmişti.

 

 

Son dakika! Alişan ve ailesi ölümden döndü! Takla atan aracın içinden sağ çıktılarAlişan olarak tanınan ünlü şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Alişan'ın kullandığı araç 30 metre sürüklendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 yıl sonra ortaya çıktı! Her şeyi anlattı...

11 yıl sonra ortaya çıktı! Her şeyi anlattı...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü

Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü

Sıradaki Haber