Tuna İsminin Anlamı Nedir? Tuna Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Tuna Türkçe kökenli bir isimdir. Birbirinden farklı anlamlara sahip olan bu isim aynı zamanda sözcük olarak da kullanılmaktadır. Farklı doğa olayları için verilen isimler arasında yer alır. Hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilecek potansiyele sahip bir isim olarak öne çıkıyor.



Tuna Ne Demek?



Tuna hem Türk Dil Kurumu açısından hem de gündelik yaşama bakıldığında pek çok farklı anlama gelmektedir.



- Çok ve bol,

- Görkemli ve gösterişli,

- Kara ormanlarda doğup Karadeniz’e dökülen, Avrupa'daki Volga'nın ardından en uzun ırmağı,



Bu özel ve güzel anlamları kapsamında Tuna ismini çocuklarınız için kullanabilirsiniz. Ayrıca televizyonunda ve basında sıkça duyulan isimler arasında yer aldığını söylemek mümkün.



Tuna İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Tuna hem isim hem de sözcük anlamı olarak ortak anlamlara gelen güzel bir addır. Bu isim adına en çok merak edilen konulardan biri de Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Tuna ismi Kur’an-ı Kerim'de yer almaz. Birden fazla anlamı ile beraber kız ve erkek çocukları için günümüzde sıkça kullanılan isimler arasında bulunmaktadır.