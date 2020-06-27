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27.06.2020 - 19:21 | | DHA

Tunceli Belediye BaÅŸkanÄ± MaçoÄŸlu'nun eÅŸi ve kÄ±zÄ± da corona virüs'e yakalandÄ±

Tunceli Devlet Hastanesi'nde corona virÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet MaÃ§oÄŸluÂ taburcu oldu, eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ±n da testiÂ pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â

Tunceli Belediye BaÅŸkanÄ± MaçoÄŸlu'nun eÅŸi ve kÄ±zÄ± da corona virüs'e yakalandÄ±

Tunceli Belediye BaÅŸkanÄ± TKP'li Fatih Mehmet MaÃ§oÄŸlu, 22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye dÃ¶ndÃ¼kten sonra yÃ¼ksek ateÅŸ ve boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastaneye baÅŸvurdu. Hastanede yapÄ±lan test sonucu BaÅŸkan MaÃ§oÄŸlu'da koronavirÃ¼s tespit edildi. MaÃ§oÄŸlu, bugÃ¼n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneden taburcu oldu.

MaÃ§oÄŸlu'nun taburcu olmasÄ±na iliÅŸkin Tunceli Devlet Hastanesi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "22 Haziran gÃ¼nÃ¼ hastanemize baÅŸvuran Tunceli Belediye BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Fatih Mehmet MaÃ§oÄŸlu hastanemizde Bilim Kurulu'nun Ã¶nerileri doÄŸrultusunda tamamlamÄ±ÅŸ olup, tedavisinin devamÄ±nÄ± evinde sÃ¼rdÃ¼recektir. Åžikayetlerinde gerileme olan hastamÄ±zÄ±n takipleri hekimlerimiz tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r. MaÃ§oÄŸlu ailesinin karantina sÃ¼reci devam etmektedir" denildi.

EÅžÄ°NÄ°N VE KIZININ DA TESTÄ° POZÄ°TÄ°F Ã‡IKTI

Ã–te yandan, BaÅŸkanÂ Fatih Mehmet MaÃ§oÄŸlu'nun eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ±n da koronavirÃ¼s testiÂ pozitif Ã§Ä±ktÄ±. SaÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen MaÃ§oÄŸlu ailesi, evlerinde karantinaya alÄ±ndÄ±.

Ukrayna'da Türk babaya ÅŸiddet! Tayfun MustafaoÄŸlu'nun boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kÄ±p çocuÄŸu aldÄ±larEÅŸiyle yaÅŸayan çocuÄŸunu görmek için Ukraynaâ€™ya gelen Türk vatandaÅŸÄ± Tayfun MustafaoÄŸlu, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce bir AVMâ€™de darp edildi. MustafaoÄŸluâ€™nun boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kan ve kollarÄ±nÄ± tutan saldÄ±rganlar, 6 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸunu zorla Türk babanÄ±n elinden aldÄ±.
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