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17.07.2020 - 16:07 | | DHA

Tunceli merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Tunceli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında ihraç edilen polis ile muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 kişiden 6'sı yakalandı.

Tunceli merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nce Tunceli merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 kişiden 6'sı operasyonda gözaltına alınırken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ankesörlü hatlardan ardışık aranma, bylock programı, etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda alınan beyanlar gibi deliller tespit edilen; aralarında kamudan ihraç edilmiş polis ve muvazzaf asker kişilerinde bulunduğu toplam 12 şüpheli hakkında Tunceli, Eskişehir, Bartın, Hakkari, Bolu, Trabzon, Tekirdağ, Mersin, illerinde 16 Temmuz'da arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin uygulandığı, yakalanan 6 şüphelinin adli işlemlerine devam edildiği, adreslerinde bulunmayan diğer 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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