Tunceli’de 4 boz ayı yola indi!

Tunceli-Pülümür arasında karayoluna 4 boz ayı indi. Karayolu kenarında ceviz ağacına çıkan ayılardan bazıları araç farlarını görünce tekrar yola indi. Karayolunda duran ayıların her hangi bir kazaya neden olmaması için bir kişi aracının kornası çalarak bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Ayılar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Ayıların karayolu kenarında bulunan ceviz ağacına çıktığını belirten vatandaşlar, “Bir tanesi de karayolundaydı. Araç farlarını görünce diğer ayılar da ceviz ağacından indiler. Bir süre görüntüledikten sonra karayolunda araçlar tarafından ezilmesinler diye kornaya basarak bulundukları bölgeden uzaklaştırdık” dedi.