19.10.2020 - 09:39 | | İHA
Tunceli’de 4 boz ayı yola indi!
Tunceli’de 4 boz ayı karayoluna indi. Ayılar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
Tunceli-Pülümür arasında karayoluna 4 boz ayı indi. Karayolu kenarında ceviz ağacına çıkan ayılardan bazıları araç farlarını görünce tekrar yola indi. Karayolunda duran ayıların her hangi bir kazaya neden olmaması için bir kişi aracının kornası çalarak bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Ayılar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
Ayıların karayolu kenarında bulunan ceviz ağacına çıktığını belirten vatandaşlar, “Bir tanesi de karayolundaydı. Araç farlarını görünce diğer ayılar da ceviz ağacından indiler. Bir süre görüntüledikten sonra karayolunda araçlar tarafından ezilmesinler diye kornaya basarak bulundukları bölgeden uzaklaştırdık” dedi.
Profesörden maske uyarısı: Çocuklara renkli maske almayınKoranovirüs salgınında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmelerinin son derece riskli olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ailelerin çocuklarını çizgi film karakterli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesinin maske değişiminin önüne geçeceğini kaydetti.