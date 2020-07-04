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04.07.2020 - 11:46 | | DHA

Tunceli'de, bin 230 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tunceli'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bin 230 kök Hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi.

Tunceli'de, bin 230 kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü kırsalında Hint keneviri ekildiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda bin 230 kök Hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi.

 

Adana'da çocukları fuhuşa sürükleyen şebekeye operasyonGelen son dakika haberine göre operasyonda 20’si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şebeke liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. isimli kadının, fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği, yer temin ettiği kadınlardan da komisyon aldığı iddia edildi.
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