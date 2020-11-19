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19.11.2020 - 18:38 | | DHA

Tunceli'de feribot seferlerine koronavirüs düzenlemesi! Saatleri değişti

Tunceli- Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendi.

Tunceli'de feribot seferlerine koronavirüs düzenlemesi! Saatleri değişti

Pertek ve Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların sefer saatleri hafta sonları 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.

Petek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Saat 00:00'dan sonra sabah 06:00'a kadar tedarikçiler ve acil durumlar için belediye feribotu çalışacak. Feribotlar hasta ve ambulans hariç bekleme yapmayacak, saatinde hareket edecektir" denilirken, Çemişgezek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise "17.11.2020 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'dan itibaren geçerli olacak şekilde hafta sonları belediyemize ait feribot geçiş saatleri belirtildiği gibi düzenlenmiştir. 22 Kasım Pazar günü yapılacak olan KPSS sınavı nedeniyle feribot geçiş saati 07:00 ve 08:00 olarak belirlenmiştir" denildi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.
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