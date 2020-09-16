Tunceli'de kayıp 2 kardeş havadan ve karadan aranıyor!

Elazığ'da doğalgaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk Köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu, ancak kardeşlere ulaşamadı.

AFAD EKİPLERİNİN DE KATILIMIYLA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama çalışmaları 4'üncü günde hava destekli sürdürüldü. Bozkurt kardeşler için sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince her gün helikopterler, dron ve İnsansız Hava Aracı (İHA) yardımıyla bölgede arama çalışmaları sürdürüleceği belirtilerek, "Kayıp iki vatandaşımızı arama çalışmalarına ilk günden bu yana aralıksız devam edilmektedir. Tunceli-Ovacık karayolu civarındaki dağlık ve ormanlık alanda ve Munzur Nehri boyunca aramalara devam edilmiş, havadan, karadan ve su içerisinde yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştır. Gece boyunca teknik imkanlarla arama çalışmaları sürdürülecektir. Bugün sabah saatlerinden itibaren havadan arama faaliyetlerinin yanı sıra jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, iz arama köpek timleri, BTK mobil baz araçları, profesyonel ve gönüllü dağcı birlikleri ile rafting ekipleri tarafından karada ve su içinde arama faaliyetlerine başlamış ve arama çalışmaları devam edecektir" denildi.