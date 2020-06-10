MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tunceli’de Wagner Engereği tespit edildi
ABONE OL
10.06.2020 - 13:18 | | DHA

Tunceli’de Wagner Engereği tespit edildi

Son dakika haberi... Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül 'Wagner kaya engereği' türü yılan tespit etti.

Tunceli’de Wagner Engereği tespit edildi
Tunceli’de görüldü! Ciddi tehdit...
Tunceli’de görüldü! Ciddi tehdit...
Tunceli’de görüldü! Ciddi tehdit...
Haberin Tüm Fotoğrafları

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürüngen türleriyle ilgili çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında Nazımiye ilçesi kırsalında zehri etkili, ölümcül yılan türlerinden olan 90 santim uzunluğunda 'Wagner kaya engereği' bulundu. Ekipler, Tunceli'de ilk kez görülen engereğin bulunduğu alanı gözlemlemek amacıyla işaretledi.

'1 SAAT İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR'

Daha önce Tunceli'de 13 tür yılını tespit ettiklerini anlatan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Wagner Engereği' yılan türüyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Son 2 yıldır Tunceli genelinde yapılan titiz çalışma ve araştırmalarda Tunceli'de hiçbir şekilde izine rastlanmayan ve etkili bir zehre sahip olan Wagner kaya engereği türünün varlığı Nazimiye ilçesinde tespit edildi. Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkilidir. Bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebilir.''

Wanger kaya engereği, üzerinde yapılan incelemenin ardından doğal ortamına bırakıldı.

 

Teslimat devam ediyor... İşte nüfuz edici bombanın özellikleri!Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir twitter'dan bir video paylaşarak Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama; Yasaklar devam ediyor...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama; Yasaklar devam ediyor...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

"Güzellik merkezi" adı altında faaliyet gösteren kaçak doğumhaneye operasyon

"Güzellik merkezi" adı altında faaliyet gösteren kaçak doğumhaneye operasyon

Sıradaki Haber