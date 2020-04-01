'Kurtlar Vadisi Pusu'nin 'Ordinaryüs'u Turhan Kaya hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin’e başvuran ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından Turhan Kaya kimdir? Kaç yaşındaydı? sorusuna cevap aranmaya başlandı.

TURHAN KAYA KİMDiR?

Usta oyuncu Turhan Kaya geçmişten günümüze bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Turhan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde eğitim almıştır. 2011 senesinde bir dönem İngiltere York st John Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almış ardından İtalya’da Creative chaos’da performans eğitimi almıştır.

Bugüne kadar birçok dizide yer almıştır. Bunlardan bazıları ise Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu gibi projelerdir. Son olarak internet platformunda yayınlanan Şahsiyet dizisinde rol almıştır. Başrollerinde Necati Şaşmaz’ın rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Ordunaryus’u Turhan Kaya oyunculuğu ile çok beğenilmiştir.

2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Cengiz Erkmen karakterini canlandırmıştır.