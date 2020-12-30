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30.12.2020 - 11:18 | | AA

Türk bayrağına zarar veren şüpheliye ev hapsi!

Adana'da, metro durağında asılı Türk bayrağına bıçakla  zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Türk bayrağına zarar veren şüpheliye ev hapsi!

Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Huzurevleri  metro durağında, duvarda asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren kişiyi fark  eden güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.

Görevlilerin müdahalesiyle kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacayla  durak içerisinde yakalandı.

Bu sırada çıkan arbedede, bir güvenlik görevlisi zanlının bıçakla  saldırması üzerine elinden hafif yaralandı.

Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk  edilen polis, İzzettin A. olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

1.Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

 

 

 

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