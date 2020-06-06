Türk bilim insanı hedefini büyüttü

Tıp ve mühendislik alanlarında yaptığı çalışmalarla dünyanın en parlak bilim insanları arasında gösterilen Prof. Dr. Aydoğan Özcan, Kovid-19 antikor testini çok ucuz ve hızlı hale getirebilecek mobil sistemler üzerinde çalışıyor.

California Üniversitesi-Los Angeles (UCLA) Elektrik Mühendisliği Bölümü ve Howard Hugles Tıp Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdüren aynı zamanda Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aydoğan Özcan bu alandaki çalışmaları Milliyet’e anlattı:

Cepten okunabilecek

“Bu testlerle hem kişinin hasta olup olmadığı belirlenebilir hem de bu hastalığa karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği tespit edilebilir. Bu tür bağışıklık testleri önümüzdeki aylarda hayatın daha normal bir şekilde devam etmesi için çok önemli. Aynı zamanda geliştirilen aşıların tetkiki ve hastalardaki etkisinin takibi için de ihtiyaç.

Ancak bu şekilde başka virüslerle karıştırmadan hastanın koronavirüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını öğrenebiliriz. Koronavirüs için gelişen bu antikorlar, bir panel halinde çalışırlar ve bu panelin kandaki yoğunluğu hastadan hastaya değişiklikler gösterebilir. Bu değişikliklere rağmen Kovid-19 bağışıklık testlerinin, farklı profillerdeki ve coğrafyalardaki hasta popülasyonunun hemen hepsini karşılayabilmesi için değişik proteinlerin bir arada kullanması ve bu antikorları çok kısımlı olarak test etmesi önemli.”

Hassas bir şekilde

“Bu antikor ölçümleri, bir cep telefonuna bağlı optik bir görüntüleme sistemi tarafından çok hızlı ve ucuz bir şekilde okunabilecek. Cep telefonundan alınan bu görüntü daha sonrasında derin öğrenme tabanlı bir algoritma ile işleyip, hastanın Kovid-19 için bir bağışıklık kazanıp kazanmadığı test edilebilecek. Yine, bir örnek bankasının oluşturulması ve bu örneklerin Kovid-19 öncesi serum örnekleri karşılaştırılması yapılabilecek. Bu metot ile farklı virüslere karşı vücutta oluşmuş bulunan bağışıklık ile Kovid-19 için spesifik olarak gelişen antikor panellerini çok hassas bir şekilde ayrıştırmayı hedefliyoruz.”

‘Lenssiz’ ve ucuz mikroskopu buldu

Türkiye’nin Kovid-19 ile sınavını genel itibarıyla başarılı verdiğini söyleyen Prof. Dr. Özcan, “Özellikle sağlık çalışanlarının ve doktorların inanılmaz bir özveri içinde çalıştığını görüyoruz. Sağlık çalışanları bu yaşadığımız krizin en önemli kahramanları” diye konuştu.

Klasik mikroskopların görüntüleme kapasitesini bin kat artıran bir sistem geliştiren Prof. Dr. Özcan, cep telefonuna entegre, lenssiz ve ucuz mikroskobu icat etti. Bu çalışmasıyla dünyanın en önemli bilim insanları arasına giren Prof. Dr. Özcan, Beyaz Saray’da ABD eski Başkanı Barack Obama’nın elinden Başkanlık Kariyeri Ödülü dahil pek çok uluslararası ödüle layık görüldü. Prof. Dr. Özcan, 2016 yılında da ilk kez verilen Rahmi Koç Bilim Madalyası’nın sahibi oldu.