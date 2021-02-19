Türk doktordan kanserli dokuyu yok eden buluş

ABD’de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic’te görev yapan Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanserli dokuyu yok eden yeni bir sıvı geliştirdi.

Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanserde çığır açacak "İyonik sıvı" tedavisini CNN Türk'e anlattı:

Geleneksel tedavi yöntemlerinde ilacın tümöre ulaşması için yüksek dozda ilaç verildiğini ve bu durumun hastalarda yan etkilere yol açtığını açıklayan Öklü, geliştirdiği iyonik sıvı tedavisi ile kanserli hücrelere doğrudan ulaşarak bu sorunların önüne geçilebileceğini söyledi.

'YAN ETKİYİ AZALTACAK'

Geliştirilen sıvının kanser tedavisini kolaylaştıracağının altını çizen Öklü sözlerini şöyle sürdürdü; "Kanser tedavisinin en önemli sorunlarından biri damardan verilen ilacın kanserli alana ulaşmasını sağlamak ve kanserli alında uzun süre tutabilmektir. Sıvı ile direk tümöre enjekte edilen ilaçlar direk tümör tedavisini sağlayabilir hem de bu ilaçların yan etkisini azaltabilir."

Geliştirdiği tedavinin laboratuvar çalışmalarından da bahseden Öklü, "Çalışmamızda bu iyonik sıvının enjekte edildiği yerde hem kanseri öldürdüğü hem de bağışıklık hücrelerini bu bölgeye geçirdiğini gördük" ifadelerini kullandı.