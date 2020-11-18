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18.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Türk SİHA’ları Ege’de zorlayacak’

Yunan medyası, Yunan Hava Kuvvetleri’nin Türk SİHA’ları karşısında F-16’ları havalandırmak zorunda kaldığına dikkat çekerek bunun pahalıya mal olduğunu yazdı.

‘Türk SİHA’ları Ege’de zorlayacak’
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Libya, Suriye ve Karabağ’da büyük başarılara imza atan Türk SİHA’ları ile ilgili Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a karşı kullandığı Türk SİHA’larının Karabağ’daki rolünün önemine dikkat çekildi ve Yunan hükümetinin bu gelişmeyi dikkate alması gerektiği kaydedildi. Türkiye’nin İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturduğu ve kullanımını yaygınlaştırdığı belirtilen haberlerde, Yunanistan’ın ise gelişmeleri sadece izlediği, Türk SİHA’larının Ege’de Yunan Hava Kuvvetleri’ni zorlayacağı yazıldı. Türkiye’nin Ege’de İHA’ları aktif bir şekilde kullandığını ifade eden Yunan medyası, Yunan Hava Kuvvetleri’nin Türk SİHA’ları karşısında F-16’ları havalandırmak zorunda kaldığına, bunun da pahalıya mal olduğuna dikkati çekti.

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