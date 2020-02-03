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03.02.2020 - 22:26 |

Türkçe adının kısaltması ANAM olan kuruluşun adının kısaltması nedir? Kim Miliyoner Olmak ister

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte o soru: Türkçe adının kısaltması ANAM olan kuruluşun adının kısaltması nedir?

Türkçe adının kısaltması ANAM olan kuruluşun adının kısaltması nedir? Kim Miliyoner Olmak ister

Kim Milyoner Olmak yarışmasının yeni bölümü ekrana geldi. Bu akşam yarışmada ilginç bir soru soruldu. İşte o soru: Türkçe adının kısaltması ANAM olan kuruluşun adının kısaltması nedir?

Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan soru ve cevabı şöyle: Türkçe adının kısaltması ANAM olan kuruluşun adının kısaltması nedir?

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Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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