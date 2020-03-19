Türkiye 21.00'de tek yürek oldu! Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar balkonlardan bir dakika alkış tuttu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korna virüse (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için İstanbullu vatandaşlar alkış tuttu. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.

Gece Görüşü'nde sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Gece Görüşü programının açılış kısmında Hande Fırat ve konukları koronavirüs mücadelesinde canını dişine takan fedakar sağlık çalışanları için alkış tuttu.

Türkiye koronavirüs ile mücadele ediyor. Virüsün ülkemizde yayılmaması için bizlere çok büyük görevler düşüyor ama bu savaşta en çok yorulanlar hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları. Türkiye bu akşam saat 21.00’de sağlık çalışanlarını alkışladı.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programının başlangıç bölümünde Hande fırat ve konuklar gazeteciler Saygı Öztürk, Murat Çelik ve Zafer Şahin soruyor, Prof. Dr. Hasan Tezer, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Kamil Nahit Özmenler sağlık çalışanlarımızı desteklerini göstererek alkışladı. Daha sonra Hande Fırat “Zor bir süreç şimdiden kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek programa başladı.