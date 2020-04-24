Türkiye bu kapağı konuştu

Milliyet’in 23 Nisan’ın 100’üncü yılına özel Bedri Baykam tarafından hazırlanan kapağı oldukça ilgi gördü. Aralarında Ahmet Ümit, Doğan Hızlan, Hüsamettin Koçan ve Selim İleri’nin olduğu isimler, hem tarihi hem de sanatı ön plana çıkaran Milliyet ile görüşlerini paylaştılar. Aralarında Gonca Vuslateri, Oktay Kaynarca, Seda Sayan, Gizem Karaca’ın da olduğu ünlüler sosyal medya hesaplarından Milliyet’in bu anlamlı kapağını tüm gün paylaştılar.





Bedri Baykam da Milliyet için çizdiği bu özel kapağı, kendi sosyal medya hesapları üzerinden “Bugün 23 Nisan. Her birimize ve sevgili çocuklarımıza kutlu olsun!” sözleriyle duyurdu.









DOĞAN HIZLAN: Herkesi tebrik ediyorum



“Çok beğendim. 23 Nisan’ı böyle bir kapakla karşılamak hakikaten çok iyi olmuş. Bunu düşünenleri tebrik ediyorum. Bedri Baykam’ın da işini çok beğendim. Bedri Baykam gerçekten Atatürk’ün yaptığını Cumhuriyet’in kuruluşunun ne olduğunu çok iyi bilen ve aktaran bir isim. Hem iyi bir ressam hem iyi bir yazar olduğu için yıllarca konuşacağımız bir kapak ortaya çıkarmış. Herkesi tebrik ediyorum.”









SELİM İLERİ: Çok iyi geldi



“Çok değişik ve önemli bir şey yapılmış. Bedri Baykam sanatına çok saygılı bir insandır, çocukluğundan itibaren bunu sürdürüyor. Sanata en çok ihtiyaç duyduğumuz bir noktadayız o yüzden bu kapağı görmek çok iyi geldi bana.”









HÜSAMETTİN KOÇAN: Etkileyici olmuş



“Çok güzel bir gazete olmuş, bu iyi bir fikir. Günün anlam ve önemine uygun, enerjik ve standardı da değiştirmiş. Bedri Baykam da güzel yapmış, onun işini de beğendim. Etkileyici, tebrik ediyorum herkesi.”









AHMET ÜMİT: Güzel bir iş ortaya çıkmış



“Beğendim, çok güzel olmuş. Özellikle TBMM’nin 100. yılı nedeniyle böyle bir kapak hazırlanmış olması önemli. Çünkü Meclis demek demokrasi demektir. Bedri Baykam da çok güzel bir iş çıkarmış, herkesin emeğine sağlık.”







İş âlemi büyük ilgi gösterdi











İş dünyası temsilcileri de bu özel bu kapağa büyük ilgi gösterdi. Farklı sektörlerden iş insanları, bu eseri beğeniyle karşılarken; devamında, Milliyet Gazetesi’nin 100. Yıl için hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk konulu haberleri okuma imkanı buldu.









İş dünyasından Abdullah Kiğılı, Nihat Özdemir, Sema Güral Sürmeli, Özcan Tahincioğlu, Ziya Yılmaz, Nazmi Durbakayım ve Sinan Öncel; dünkü Milliyet’i okurken çekilen fotoğraflarını paylaşanlar arasında yer aldı.

ÜNLÜLER DE KAYITSIZ KALMADI



Bedri Baykam’ın Milliyet’e özel hazırladığı kapak, magazin ve cemiyet hayatının ünlü isimler tarafından da beğeniyle karşılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı için Bedri Baykam’ın Milliyet’e özel hazırladığı kapak, magazin ve cemiyet hayatının ünlü isimleri tarafından da ilgi gördü. Birçok ünlü isim, gazetemizin birinci sayfasını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.









Tülin Şahin, Oktay Kaynarca, Dilay Korkmaz, Ömür Gedik, Gizem Karaca, Tuğçe Aral, Eser Yenenler, Burcu Güneş, Behzat Gerçeker, Fatoş Altınbaş, Melis Fis, Burak Hakkı, Merve Çaloğlu, Begüm Karamahmutoğlu, Sinem Yıldırım, Seda Sayan, Deniz Seki, Bengü, Yaşar İpek, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ, Işın Karaca, Selen Görgüzel-Hamdi Alkan, Serap Sarı, Deha Bilimlier, Begüm Özer, Gülay Kamaz, Günsel Ülkü, Özgün, Nadide Sultan, Elif Yılmaz, Damla Debre, Lal Denizli, Ceren Benderlioğlu ve Arda Turan’ın da aralarında yer aldığı, magazin ve cemiyet hayatından birçok tanıdık sima, beğenilerini dile getirdi.











Fotoğraflar: ERCAN ARSLAN / HÜSEYİN ÖZDEMİR