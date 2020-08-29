Türkiye kavruluyor! Dışarıda durmak zor...

Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği sıcaklık, ilçe merkezinde yüksek nemle birleşince vatandaş iyice bunaldı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te, plajların dışında otel havuz başları da doldu. Sokaklar boş kalırken, serinlemek isteyenler, denizden çıkmadı. Kimi aileler, denizde çocuklarıyla beraber yakar top oynadı, yüzme yarışları yaptı. Heyecan arayanların adresi su sporları istasyonları oldu. Otel havuz başları da, sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Özel hastane ve polikliniklere güneş çarpması nedeniyle başvuran 2 yaşlı turist ve 1 tatilci olmak üzere, toplam 3 kişi tedavileri yapıldıktan sonra taburcu oldu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yaşlıların ve sağlık problemleri olanların saat 11.00 ile 17.00 arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. İlçe Meteoroloji yetkilileri, artan nem ile birlikte bunaltıcı sıcakların devam edeceğini belirtti.

44 dereceyi gösteren termometreyi çeken iş insanı Mustafa Fidan (42), "Sizin de gördüğünüz gibi dışarı çıkamıyoruz. Sıcaklar yüksek nemle birleşince çekilmez oldu" dedi. Kente tatile gelen Demir Çantan (23) ise, "Termometrenin fotoğrafını çektim ve sosyal medyada paylaşacağım. Çok sıcak serinlemek için ailecek denize gidiyoruz" dedi.

Şanlıurfa’da çöl sıcakları etkili oluyor

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa’da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu Şanlıurfa’nın da içinde bulunduğu 75 il için sıcak hava uyarısı yayınladı. Sarı kodla yapılan uyarıda hava sıcaklıkların 8 derece yükseleceği belirtilerek 11.00 ile 16.00 saatleri arasına dikkat çekildi. Gün ortasında kentte termometreler 47 dereceyi aşınca vatandaşlar kendilerini gölge alanlara attı. Bazı vatandaşlar çöl sıcaklığını andıran hava nedeniyle ağaç gölgelerinde uyuyarak zaman geçirdi. Sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için yer yolu denedi.

Kentte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne hazırlanan öğrenciler, aşırı sıcaklar nedeniyle spor faaliyetlerine ara verdiklerini belirtti.

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Adana'da, caddeler ve sokaklar bomboş

Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle tüm yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Adana'da sıcaklık 41 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 48 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle çok sayıda vatandaş yayla ve deniz bölgelerine giderken, pek çoğu da evlerinden çıkmamayı tercih etti. Kentin en işlek caddelerinden Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği azalınca, bölge hayalet kente döndü. Dışarı çıkmak zorunla kalan vatandaşlar da park ve bahçelerde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

‘BU SICAK DEĞİL BAŞKA BİR ŞEY’

Uzun süredir ilk kez böyle bir sıcakla karşılaştığını belirten Duygu Yılmaz, "Bu, sıcak değil, bu başka bir şey. Adeta yanıyoruz, kavruluyoruz. Geçen hafta Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını da bu etkiyi artırmış olabilir" dedi.

Sıcaktan korunmak için bol bol su içtiğini söyleyen Kardelen Kantarcı (18) ise "Klimalar bile bu havada fayda etmiyor. Kendimizi korumak için evden dışarı çıkmamaya ve soğuk içecekler tüketmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Emekli Teyfik Öner (53) ise önemli bir işi için dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirterek "10 dakikalık yolu 1 saatte yürüdüm. Yorulunca parkta oturdum. Nem oranı çok yüksek" dedi.

Atatürk Parkı içinde bulunan güvercinler de sıcak havada süs havuzuna girdi. Onlarca güvercinin havuzdaki anları ilgiyle izlendi.