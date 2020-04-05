MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5 Nisan Türkiye koronavirüs son durum! Ölü vaka sayısı kaça yükseldi? - Canlı Corona virüs son dakika grafik tablosu
ABONE OL
05.04.2020 - 18:12 |

5 Nisan Türkiye koronavirüs son durum! Ölü vaka sayısı kaça yükseldi? - Canlı Corona virüs son dakika grafik tablosu

Son günlerde dünya gündemine oturan ve milyonlarca vatandaşı meraklandıran Koronavirüs ile ilgili aramalar devam ediyor. Dünyada 66 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan'daki son durumu bu akşam yayınlayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

5 Nisan Türkiye koronavirüs son durum! Ölü vaka sayısı kaça yükseldi? - Canlı Corona virüs son dakika grafik tablosu

Çin'de Wuhan kentinde görülen ve ardında yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 66 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü hakkında en çok araştırılan sorular cevap bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(4 NİSAN CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 19.664

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.013

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  76

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 302

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 161.380

TOPLAM VAKA SAYISI: 23.934

TOPLAM CAN KAYBI: 501

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 786

5 Nisan Türkiye koronavirüs son durum Ölü vaka sayısı kaça yükseldi - Canlı Corona virüs son dakika grafik tablosu


3 NİSAN İL İL SON DURUM

5 Nisan Türkiye koronavirüs son durum Ölü vaka sayısı kaça yükseldi - Canlı Corona virüs son dakika grafik tablosu




Cezayir'den gelen 450 Türk işçi Aydın'da yurtlarda karantinaya alındıCezayir'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 450 Türk işçi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 14 günlük karantina süresi için Aydın'ın Söke ve Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları'na yerleştirildi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli Bayram ikramiyeleri yarın mı yatacak? Ne zaman yatıyor?

Emekli Bayram ikramiyeleri yarın mı yatacak? Ne zaman yatıyor?

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Sıradaki Haber