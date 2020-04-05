05.04.2020 - 18:12 |
5 Nisan Türkiye koronavirüs son durum! Ölü vaka sayısı kaça yükseldi? - Canlı Corona virüs son dakika grafik tablosu
Son günlerde dünya gündemine oturan ve milyonlarca vatandaşı meraklandıran Koronavirüs ile ilgili aramalar devam ediyor. Dünyada 66 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan'daki son durumu bu akşam yayınlayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
Çin'de Wuhan kentinde görülen ve ardında yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 66 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü hakkında en çok araştırılan sorular cevap bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(4 NİSAN CUMARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 19.664
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.013
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 76
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 302
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 161.380
TOPLAM VAKA SAYISI: 23.934
TOPLAM CAN KAYBI: 501
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 786
3 NİSAN İL İL SON DURUM
Cezayir'den gelen 450 Türk işçi Aydın'da yurtlarda karantinaya alındıCezayir'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 450 Türk işçi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 14 günlük karantina süresi için Aydın'ın Söke ve Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları'na yerleştirildi