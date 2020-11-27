Türkiye şiddete karşı ‘birleşti’

İstanbul’un simge yerleri olan Galata ve Kız Kuleleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı. Başkentin simgelerinden olan Ankara Kalesi de kampanya kapsamında renklendi. Kaleye, erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri de yansıtıldı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi de kampanyaya astıkları bilboardlarla destek verdi. Muğla Belediyesi de kampanyaya katıldı.

Ankara Gölbaşı Belediyesi de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla belediye binasını turuncuya boyayarak kadın çalışanlarıyla birlikte şiddetin karşısındayız mesajı verdi.

Genel merkezler de ışıl ışıl

Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele” kampanyasına bu sene de destek verdi. Kurum genel müdürlük binası 10 Aralık’a kadar turuncu renklerle ışıklandırılacak. Şekerbank da kampanyaya destek veren isimlerden oldu. Şirketin genel müdürlük binası turuncu renkle aydınlandı.

Yapı Kredi de, küresel ölçekte düzenlenen ‘16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası’na bu yıl da katılıyor.Banka, 25 Kasım’daki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar Plaza D Blok, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Karaköy Palas, Yapı Kredi Bursa ve Amasya şubelerinin binalarını turuncu ile aydınlatarak kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkati çekecek.

Kadınların ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı siber şiddete karşı BM Kadın Birimi (UN Women Turkey) tarafından başlatılan kampanyaya Allianz Türkiye’den de destek geldi. Allianz Türkiye binası turuncu renge bürünürken yapılan açıklamada da, “Un Women Turkey tarafından başlatılan kampanyaya destek veriyor ve 16 gün boyunca ateş böceği yakarak ekranlarımızı aydınlatıyoruz. Hadi sen de linke tıkla, bir ateş böceği yak ve karanlığı aydınlat!” denildi.

Tarman Group-Atakule de kampanyaya destek veren merkezlerden biri oldu. Kadına karşı şiddete karşı dikkat çekmek için bina turuncu renge bürünürken ‘ateş böcekleri’ kampanyasını da çağrısı yapıldı.

Turuncu destek

Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında şiddete uğrayan kadınlara destek vermek amacıyla Acil Yardım Hattı Protokolü imzalandı. Kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını söyleyen Başkan Murat Çalık “Yerel yönetimler olarak, şiddete maruz kalan kadınların haklarını güvence altına alacak mekanizmaları kurmak için çalışmak ve gayret göstermek durumundayız. Acil Yardım Hattı Protokolü’nü kadına şiddetin son bulması, acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle imzalıyorum” dedi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de 13 yıldır federasyon olarak sürdürdükleri bir Acil Yardım Hattı çalışması olduğunu belirterek, “Şiddet önlenebilir bir vakadır. Şiddet insan hakları ihlalidir. İmzalanan bu protokol, şiddetin önlenmesine yönelik bir çalışmadır” dedi.

Yeni yaşam

Kadıköy Belediyesi, 12 yaşından büyük erkek çocuklarıyla sığınma evlerine kabul edilmeyen şiddet mağduru kadınlar ve oğullarına yönelik hizmete açtığı Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Evleri için bir tanıtım filmi hazırladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında yayımlanan filmde 12 yaşından büyük oğlu olan şiddet mağduru kadınların yaşam mücadeleleri, kendi anlatımlarından yola çıkarak konu edildi. Kadıköy Belediyesi, kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu belediyeye geçen altı daireyi pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürüp kadın ve çocuğuna tahsis etmiş, böylelikle kadınların çocuklarından ayrılmak zorunda kalmalarının önüne geçti.

İsimleri zeytin ağaçlarında yaşayacak

Avcılar Belediyesi , kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Ambarlı Mahallesi’ndeki zeytin ağaçlarına aralarında Avcılar’da öldürülen Seda Kurt ve Gülsevin Buket Değirmenci’nin de bulunduğu, erkek şiddeti sonucu öldürülen 21 kadının isimlerini verdi. Zeytin ağaçlarında hayat bulacak 21 kadının ismi şu şekilde; Özgecan Aslan, Pınar Umay, Seda Kurt, Gülsevin Buket Değirmenci, İpek Er, Aleyna Çakır, Şule Çet, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Duygu Delen, Ceren Duman, Dilan Karataş, Gülnur Kocabaş, Ebru Aksu, Şükran Aksu, Hande Kader, Ceren Damar Şenel, Nadira Kadirova, Güleda Cankel.