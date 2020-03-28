TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada son vaka sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu 28 Mart Corona virÃ¼s haritasÄ± canlÄ±

Corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±larÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. DÃ¼nyada her geÃ§en saniye vaka sayÄ±sÄ±nda hÄ±zla artÄ±ÅŸ yaÅŸanmaya devam ederken Ã¼lkeler virÃ¼se karÅŸÄ± yeni tedbirler almaya devam ediyor. ABD'de son 24 saatte yaÅŸanan artÄ±ÅŸ ile birlikte dÃ¼nyada en Ã§ok vaka gÃ¶rÃ¼len Ã¼lke konumuna geldi. ABD'de vaka sayÄ±sÄ± 104.865 kiÅŸiye yÃ¼kseldi. Avrupa'nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ Ä°talya'da vaka sayÄ±sÄ± 86.498 kiÅŸiye yÃ¼kseldi. Ä°spanya'da yaÅŸanan hÄ±zlÄ± vaka artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 24 saate iÃ§erisinde Ã‡in'i geÃ§mesi bekleniyor. Ä°ÅŸte corona virÃ¼sÃ¼nde son rakamlar...

DÃœNYADA VAKA VE Ã–LÃœM SAYILARI!

DÃ¼nyada corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ± 618.043'e yÃ¼kseldi. DÃ¼nya Ã¼zerinde corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 28.658'e yÃ¼kseldi. DÃ¼nya Ã¼zerinden en Ã§ok Ã¶lÃ¼m 9.134 ile Ä°talya'da 5.690 rakamÄ± ile Ä°spanya'da en fazla Ã¶lÃ¼m gerÃ§ekleÅŸti.

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TÃœRKÄ°YE'DE VAKA VE Ã–LÃœM SAYILARI

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