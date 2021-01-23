Türkiye’de 11 milyon 598 bin bina var

Türkiye’de 1929-2000 arasında 7 milyon 838 bin 675 bina bulunurken, 2000-2020 arasında ise, toplam 3 milyon 750 bin 91 bina artışı yaşandı. 2000’den günümüze kadar bina varlığındaki artışta İstanbul ilk, İzmir ikinci ve Ankara üçüncü sırada yer aldı. İstanbul’daki bina sayısı 1929’dan 2000’e kadar 869 bin 444 olurken, 2000-2020 arasında da 275 bin 518 yapı ruhsatı ve 168 bin 258 binaya yapı kullanma izni olarak 443 bin 776 bina yapıldı. İstanbul’un toplam bina sayısı böylece 1 milyon 313 bin 220 olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da son 20 yılda 275 bin 518 bini yapı ruhsatı olmak üzere toplam 443 bin 776 bina üretildi. Bina artışı İzmir’de 290 bin 48, Ankara’da ise 230 bin 97 olarak gerçekleşti. Bina varlığı az olan iller arasında ise bu kez Şırnak ilk sıraya yerleşirken, Ardahan, Bayburt, Batman ve Tunceli takip eden iller oldu.



Esenyurt büyüdü



İstanbul’da 2020’ye kadar, 56 bin 484 bina varlığı ile Gaziosmanpaşa en çok bina varlığı olan ilçe olarak ilk sırada yer alırken, 45 bin 817 bina ile Küçükçekmece, 43 bin 473 bina ile Esenyurt takip eden ilçeler oldu. 2020 yılından sonra bina varlığı artışı ise en fazla Esenyurt’ta yaşandı. Esenyurt’ta 39 bin 55 bina yapımı gerçekleşti.