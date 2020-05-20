Türkiye'de 3 merkezde ağır corona virüs tedavisinde 'ivermektin' ilacı denenecek

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, üniversite binasındaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında dünyada yaklaşık 5 milyona yakın insanın enfekte olduğunu ve 325 bin kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'ye bakıldığında dünyaya göre büyük oranda salgına karşı erken tedbirlerin alındığını dile getiren Okumuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız ve devletimizin güçlü desteğiyle Kovid-19 salgınında daha az enfekte hasta ve ölüm oranıyla pandemiyi atlatacağız. Bu noktada özellikle Sağlık Bakanlığımızın attığı hızlı adımlar, Bilim Kurulumuzun almış olduğu isabetli kararlar, halkımızın sabrı, inancı ve desteği ile sağlık çalışanlarımızın özverili ve gayretli çalışmalarıyla inşallah bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Yapılan çalışmalar da ülkemizin bu noktada başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.

"İLACIN AĞIR COVİD-19 HASTALARINDAKİ ETKİNLİĞİNİ ARAŞTIRACAĞIZ"

Okumuş, AFSÜ'nün de Kovid-19 salgını başladığı andan itibaren tedavi noktasında araştırma faaliyetlerine başladığını anlattı.

Ülkedeki mevcut tedavi yöntemleri dışında başka bir ilacın veya molekülün Kovid-19 tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda araştırmalara başladıklarını aktaran Okumuş, şöyle devam etti:

"Şu anda bu çalışma ülkemizde corona virüs tedavisinde bir ilacın etkinliğini ve güvenirliğini araştıran ilk ve tek araştırma olma unvanını taşıyor. İvermektin adıyla bilinen ve daha önce hayvanlarda paraziter enfeksiyonlarında kullanılan ve bunun yanında Batı Nil virüsü, HIV enfeksiyonu gibi tedavilerde de etkinliğinin araştırıldığı bir ilaç bu. Sağlık Bakanlığından resmi onay alarak üniversitemiz öncülüğünde, Sağlık Bilimleri Üniversitelerine bağlı İstanbul 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte çok merkezli olarak bu araştırmanın startını vermiş bulunuyoruz. Bu ilacın, ağır corona virüs enfeksiyonu bulunan hastalardaki etkinliğini ve güvenirliğini araştıracağız. İnşallah, hayırlı sonuçlara ulaşırız. Elde ettiğimiz olumlu veya olumsuz sonuçları da tüm bilim camiasıyla paylaşacağız."

"İvermektin" ile ilgili dünyada sadece Avusturalya'da bir laboratuvarın araştırma çalışmasının olduğunu anımsatan Okumuş, ilacın 48 saat içerisinde kandaki enfekte dokularda bütün virüsü yok ettiğine dair bir çıktının olduğunu belirtti.

Yine aynı ilaçla ilgili ABD'de de bilimsel platformda güvenilir olmayan bir çalışma olduğunu belirten Okumuş, tek tek ivermektin ilacı verilen Kovid-19 vakalarının sonuçlarının değerlendirildiği bu çalışmada da ölüm oranının yüzde 8.4'den yüzde 1.7'ye kadar düşürüldüğü ve hastaların hızlı bir şekilde iyileştiği yönünde bulguların paylaşıldığını ifade etti.

"1-2 AY İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

"İvermektin" ile ilgili Mısır ve Hindistan'da da çalışmaların başladığına dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti:

"Bizim çalışmamız da yaklaşık 60 vakadan oluşuyor. Bunlardan 30'una ivermektin ilacı verilecek. Diğer 30 vaka da kontrol grubu olacak. Her iki gruptaki hastalar da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler ışığında belirlenmiş tedavileri almaya devam edecekler. Yani, bu çalışmamızda verilen tedaviye ek olarak ivermektin kullanacağız. Süreçte de bu ilacın etkinliğini ve güvenilirliğini araştıracağız. Araştırmanın süreci 3 ay olarak belirlendi. Ama bu çalışmayı 3 merkezde yapılacağı için araştırmamızı yaklaşık 1-2 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu zaman diliminde de çalışmamızın sonuçlarını almış oluruz."

Okumuş, ayrıca çok merkezli çalışmaların bilim camiasında kabul gördüğünü belirterek, kendilerine bu ilaçla ilgili çalışma izni veren Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a da teşekkür etti.