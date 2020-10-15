Van-Hakkari karayolu Ã¼zerindeki Urartulara ait Ã‡avuÅŸtepe Kalesi'nde 43 yÄ±lÄ± kadrolu olmak Ã¼zere toplam 58 yÄ±ldÄ±r bekÃ§ilik yapan Mehmet KuÅŸman (80), TÃ¼rkiye'de Urartuca'yÄ± bilen 7, dÃ¼nyada ise yine az sayÄ±da kiÅŸilerden biri. Askerden geldikten sonra baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bekÃ§ilik gÃ¶revinde Urartuca alfabeyi bÃ¶lgeye kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in gelen hocalardan ve onlarÄ±n verdiÄŸi kitaplardan Ã¶ÄŸrenen KuÅŸman, bu sayede dÃ¼nyada Urartu alfabesini okuyup, yazmayÄ± bilen ender kiÅŸiler arasÄ±nda yer aldÄ±. Kalede bekÃ§ilik gÃ¶revi yapan KuÅŸman, bir yandan da gelen gruplara rehberlikÂ yaptÄ±. Bu sayede birÃ§ok kez yurt dÄ±ÅŸÄ±na da gitme imkanÄ± bulan KuÅŸman 11 Ã§ocuÄŸunu ise Urartuca figÃ¼rlerini ve yazÄ±larÄ±nÄ± taÅŸlara Ã§izip sattÄ±ÄŸÄ± takÄ±larla okuttu.



3 YILDA URARTUÂ ALFABESÄ°NÄ° Ã–ÄžRENDÄ°



Ã‡avuÅŸtepe Kalesi'nde Ã¶nce iÅŸÃ§i sonrasÄ±nda da bekÃ§i olarak iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha sonra da hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini anlatan KuÅŸman, "Urartuca'yÄ± bilen kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± o dÃ¶nem yapÄ±lan kazÄ±larda anladÄ±m. KazÄ± ekibi Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, bir kitabe bulundu. Fakat hocalar kara kara dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kitabede ne yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorlardÄ±. Ben de o dÃ¶nem profesÃ¶r olanlarÄ±n bu dÃ¼nyada her ÅŸeyi bildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Fakat Ã¶yle deÄŸilmiÅŸ. Daha sonra Urartuca'yÄ±, Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã§aba sarf ettim. YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l Urartu alfabesini toplayÄ±p Ã¶ÄŸrendim. Benim 11 Ã§ocuÄŸum var. OnlarÄ± okutmak iÃ§in bekÃ§ilik maaÅŸÄ± yetmiyordu ben de Urartuca yazÄ±lar ve figÃ¼rleri taÅŸa iÅŸleyip yaptÄ±ÄŸÄ±m kolyeleri satÄ±p Ã§ocuklarÄ±mÄ± okuttum" dedi.



Åžuanda memur olan bir oÄŸlunun da Urartuca'yÄ± bildiÄŸini fakat iÅŸi gereÄŸi Ã§ok fazla uÄŸraÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KuÅŸman, "DÃ¼nyada bu dili bilen Ã§ok az sayÄ±da kiÅŸi kaldÄ±. Tahmin ediyorum en genci de benim ve 80 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. DiÄŸerleri benden yaÅŸlÄ±lar. Ben 58 yÄ±ldÄ±r Urartu Kalesi'nde gÃ¶rev yapÄ±yorum. ArtÄ±k yaÅŸlandÄ±m ve bu iÅŸi yapmakta zorluk Ã§ekiyorum. Ve artÄ±k bu iÅŸi bÄ±rakmaya karar verdim" diye konuÅŸtu.



'ÃœNÄ°VERSÄ°TELERDE YAÅžATILSIN'



Urartuca dilinin yaÅŸatÄ±lmasÄ± iÃ§in diÄŸer diller gibi Ã¼niversitelerin ilgili bÃ¶lÃ¼mlerinde ders olarak verilmesi gerektiÄŸini de belirten Mehmet KuÅŸman,Â "Bu dili bilen az sayÄ±da kiÅŸi kaldÄ±k. Hepimiz yaÅŸlÄ±yÄ±z.Â Ama bu dilin diÄŸer diller gibi Ã¼niversitelerde Ã¶ÄŸretilmesi ve yaÅŸatÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ben yaÅŸlandÄ±m artÄ±k Ã¶ÄŸretmek iÃ§in o gÃ¼cÃ¼m kalmadÄ±" dedi.Â





