‘Türkiye’de 720 bin çocuk işçi var’

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda çocuk işçilerin durumu ele alındı. Komisyonda sunum yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Önder, TÜİK’in 2019 verilerine göre Türkiye’de çalışan çocukların yüzde 30.8’inin tarım, yüzde 45.5’inin hizmet ve yüzde 23.7’sinin de sanayi alanında çalıştığını söyledi. Önder, “TÜİK’in 2019 verilerine göre Türkiye’de 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 720 bin kişidir. Bu çocukların yüzde 70.6’sı erkek, yüzde 29.4’ü ise kız çocuklarından oluşmaktadır. Çalışan çocukların yüzde 79.7’si 15-17 yaş grubunda, yüzde 15.9’u 12-14 yaş grubunda ve yüzde 4.4’ü ise 5-11 yaş grubundadır” dedi.



Çocuk işçiler ve sorunlarıyla ilgili uluslararası kurumlarla ortak projeler yaptıklarını ifade eden Önder, Avrupa Birliği ile Mevsimlik Tarımda Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi’ni yürüttüklerini anlattı. Komisyon Başkanı Katırcıoğlu ise, sanayi tesislerinde çalışan çocuklardan mevsimlik işçi olarak çalışan çocuk ve ailelerine kadar geniş bir sahada çalışma yaptıklarını ifade ederek, çözüm önerilerini rapora yansıtacaklarını anlattı.



