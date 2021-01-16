Türkiye'de bir ilk! Emniyete 500 kadın özel harekâtçı katıldı

Türkiye’de ilk kez, 500 kadın özel harekât polisi, nefes kesen bir mezuniyet töreniyle mezun oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nda dün 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekât (PÖH) Mezuniyet Töreni düzenlendi. Emniyet tarihinde ilk kez, 500 kadın özel harekat polisi, Emniyet saflarına katıldı.



‘Eller yakalarında’



Mezuniyet töreninde özel bir gösteri sunan PÖH’ler, yakın dövüş teknikleri, yakın ve uzak mesafeden atışlarda büyük beğeni aldı. Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi döneminde, 8 bin olan özel harekâtçı sayısını bugün 22 bine, 264 bin olan polis sayısının 313 bine, 138 bin olan jandarmanın 203 bine, 4 bin 800 olan sahil güvenlik personelinin 7 bin 100’e, bekçi sayısının da 30 bine ulaştığını söyledi. Soylu, “Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin 21. yüzyıl stratejisidir” dedi. “Bir zamanlar 1500 kişiyle piknik yapar gibi kamp yapan PKK’nın bugün tamamı 320 kişinin altındadır” diyen Soylu, “PKK’nın bugün kolunu kaldıracak hali söz konusu değildir. Eren Bülbül enselerindedir, Allah şahittir ki hesabını görecektir. Bir yandan devletin, bir yandan Diyarbakır ailelerinin eli Kandil’in iki yakasına sarılmıştır. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Hiç merak etmesinler, kandırdıkları, kaçırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız” ifadesini kullandı.









Sol örgütlerin kırsal kadrolarının bugün tamamen tasfiye edildiğini, etkinliklerinin bittiğini açıklayan Bakan Soylu, “Bir, iki kişi ya vardır ya yoktur. Zaten onlar da Avrupa’ya kaçma telaşındadır” diye konuştu.



Fotoğraf: YAVUZ ÖZDEN