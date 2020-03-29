MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Vaka ölü test sayısı grafik tablosu
ABONE OL
29.03.2020 - 19:55 |

Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Vaka ölü test sayısı grafik tablosu

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 29 Mart Pazar günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması...

Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Vaka ölü test sayısı grafik tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (29 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

TOPLAM TEST SAYISI: 65.446

TOPLAM VAKA SAYISI: 9217

TOPLAM CAN KAYBI: 108-131

29 MART (BUGÜN) VAKA SAYISI

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 9217

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1815

BUGÜNKÜ TEST SAYISI:  23

istanbul'a tüm giriş çıkışlar kontrol ediliyorİstanbul'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş veya çıkışına izin verilmedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağışıklık nasıl güçlendirilir? Bağışıklığı sistemini güçlendiren besinler ve yiyecekler hangileridir?

Bağışıklık nasıl güçlendirilir? Bağışıklığı sistemini güçlendiren besinler ve yiyecekler hangileridir?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Ölü vaka test sayısı grafik tablosu

Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Ölü vaka test sayısı grafik tablosu

Sıradaki Haber