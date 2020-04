Türkiye'de Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Dünyanın ardından ülkemizde ciddi bir şekilde görülmeye başlanan corona virüs ile ilgili araştırmalar an be an devam ediyor. Konuyla dair bol bol araştırma yapan milyonlarca yapan vatandaşımız ülkemizdeki vaka (hasta), vefat ve test sayılarını merak ediyor. İşte günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 2 Nisan Türkiye grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 NİSAN PERŞEMBE)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556



TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135



TOPLAM CAN KAYBI: 356