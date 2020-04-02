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02.04.2020 - 23:48 |

Türkiye'de Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Corona virüsü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde hayatı oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün be gün açıkladığı güncel durumu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

Türkiye'de Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Dünyanın ardından ülkemizde ciddi bir şekilde görülmeye başlanan corona virüs ile ilgili araştırmalar an be an devam ediyor. Konuyla dair bol bol araştırma yapan milyonlarca yapan vatandaşımız ülkemizdeki vaka (hasta), vefat ve test sayılarını merak ediyor. İşte günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 2 Nisan Türkiye grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(2 NİSAN PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556

TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

TOPLAM CAN KAYBI: 356

Türkiyede Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları


1 NİSAN SON DURUM

İSTANBUL: 8.852

İZMİR: 853

ANKARA: 712

KONYA: 584

KOCAELİ: 410

Türkiyede Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları



Türkiyede Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları



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