02.04.2020 - 23:48 |
Türkiye'de Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları
Corona virüsü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde hayatı oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün be gün açıkladığı güncel durumu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...
Dünyanın ardından ülkemizde ciddi bir şekilde görülmeye başlanan corona virüs ile ilgili araştırmalar an be an devam ediyor. Konuyla dair bol bol araştırma yapan milyonlarca yapan vatandaşımız ülkemizdeki vaka (hasta), vefat ve test sayılarını merak ediyor. İşte günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 2 Nisan Türkiye grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(2 NİSAN PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 125.556
TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135
TOPLAM CAN KAYBI: 356
1 NİSAN SON DURUM
İSTANBUL: 8.852
İZMİR: 853
ANKARA: 712
KONYA: 584
KOCAELİ: 410