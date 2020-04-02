Türkiye'de corona virüste son durum! Hangi ilde (ilde) kaç kişide görüldü? İl il (vaka) hasta sayısı tablosu: İstanbul, Ankara, İzmir (ölüm) sayıları

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...



1 NİSAN SON DURUM



İSTANBUL: 8.852



İZMİR: 853



ANKARA: 712



KONYA: 584



KOCAELİ: 410















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