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02.04.2020 - 01:11 |

Türkiye'de corona virüste son durum! Hangi ilde (ilde) kaç kişide görüldü? İl il (vaka) hasta sayısı tablosu: İstanbul, Ankara, İzmir (ölüm) sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili önemli bir son dakika açıklamasına imza attı. Bakan Koca, corona virüsün hangi ilde ne kadar görüldüğünü vatandaşlarla paylaştı. Peki merakla araştırılan Corona virüs vaka sayısı hangi ilde (şehirde) ne kadar? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları....

Türkiye'de corona virüste son durum! Hangi ilde (ilde) kaç kişide görüldü? İl il (vaka) hasta sayısı tablosu: İstanbul, Ankara, İzmir (ölüm) sayıları

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...

1 NİSAN SON DURUM

İSTANBUL: 8.852

İZMİR: 853

ANKARA: 712

KONYA: 584

KOCAELİ: 410

Türkiyede corona virüste son durum Hangi ilde (ilde) kaç kişide görüldü İl il (vaka) hasta sayısı tablosu: İstanbul, Ankara, İzmir (ölüm) sayıları



Türkiyede corona virüste son durum Hangi ilde (ilde) kaç kişide görüldü İl il (vaka) hasta sayısı tablosu: İstanbul, Ankara, İzmir (ölüm) sayıları



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Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
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