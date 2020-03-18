18.03.2020 - 00:35 |
Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklıyor: Korona Virüs hangi şehirde (ilde) nerede görüldü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geldi... Geçtiğimiz gün ilk vakanın tespit edildiğinin ortaya çıkmasının ardından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vakasının tespit edildiğini açıklandı. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Bakan Koca açıkladı: Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) var?
Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir korona virüsü hangi ilde görüldü cevabı geldi. İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye’deki toplam koronavirüs hastası sayısının son olarak toplam 98'e yükseldiğini açıkladı..
SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: VİRÜSTEN İLK ÖLÜM...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamızı kaybettik. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı."
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.