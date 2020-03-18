Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklıyor: Korona Virüs hangi şehirde (ilde) nerede görüldü?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir korona virüsü hangi ilde görüldü cevabı geldi. İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye’deki toplam koronavirüs hastası sayısının son olarak toplam 98'e yükseldiğini açıkladı..

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: VİRÜSTEN İLK ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamızı kaybettik. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı."