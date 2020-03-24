Türkiye'de Corona Virüsü vaka sayısı kaça yükseldi, kaç kişi öldü? (23 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaç?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (23 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:



SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.



TÜRKİYE'DE SON DURUM: Toplam vaka: 1529, can kaybı 37...



SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 37. CAN KAYBI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 37'ye ulaştığını açıkladı.







