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HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman ortaya çıktı? Dünyada ilk korona vakası tarihi
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22.11.2020 - 10:42 |

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman ortaya çıktı? Dünyada ilk korona vakası tarihi

Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte binlerce insan hayatını kaybetti ve covid-19 bulaşan sayısız kişi de çeşitli rahatsızlıkla mücadele eder oldu. Peki, dünyada ilk koronavirüs vakası ne zaman ortaya çıktı?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman ortaya çıktı? Dünyada ilk korona vakası tarihi

Koronavirüs Türkiye'de ne zaman çıktı? Küresel çapta hızla yayılan kovid-19, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanına neden oldu. Virüse karşı her ülke aşı çalışmalarına girişti. Buşlaşması kolay olan koronavirüsten korunmanın en etkili yolları ise maske ve mesafe olarak belirlendi. Koronavirüs belirtileri, grip ile karıştırılsa da belli başlı farkları bulunuyor. İşte, gün gün koronavirüs vakaları...

DÜNYADA İLK KORONA VAKASI TARİHİ

Türkiye, covid-19'un en geç geldiği ülkeler arasında bulunuyor. Ancak birçok ülke, koronavirüse daha erken yakalandı. SARS-CoV-2 olarak adlandırılan bu virüs ise il olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti konumunda olan Wuhan kentinde ortaya çıktı. 

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de ilk vakaların tespit edilmesiyle birlikte Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar çeşitli önlemler aldı ve bu nedenlerle covid-19 virüsünün ülkeye gelişi geciktirilmiş oldu. Türkiye'de ilk vaka ise 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. 

TARİHTOPLAM HASTATOPLAM VEFATTOPLAM İYİLEŞEN
21 KASIM 2020440.80512.219370.825
20 KASIM 2020435.27312.084367.592
19 KASIM 2020430.17011.943364.573
18 KASIM 2020425.62811.820361.655
17 KASIM 2020421.41311.704359.063
16 KASIM 2020417.59411.601356.375
15 KASIM 2020414.27811.507353.663
14 KASIM 2020411.05511.418351.102
13 KASIM 2020407.93911.326348.804
12 KASIM 2020404.89411.233346.794
11 KASIM 2020402.05311.145344.613
10 KASIM 2020399.36011.059342.501
9 KASIM 2020396.83110.972340.286
8 KASIM 2020394.25510.887338.239
7 KASIM 2020391.73910.803336.221
6 KASIM 2020389.25610.722334.293
5 KASIM 2020386.82010.639332.379
4 KASIM 2020384.50910.558330.665
3 KASIM 2020382.11810.481328.824
2 KASIM 2020379.77510.402327.007
1 KASIM 2020377.47310.326325.486
31 EKİM 2020375.36710.252323.971
30 EKİM 2020373.15410.177322.465
29 EKİM 2020370.83210.099320.762
28 EKİM 2020368.51310.027319.181
27 EKİM 2020366.2089.950317.519
26 EKİM 2020363.9999.874316.008
25 EKİM 2020361.8019.799314.390
24 EKİM 2020359.7849.727313.093
23 EKİM 2020357.6939.658311.520
22 EKİM 2020355.5289.584310.027
21 EKİM 2020353.4269.513308.446
20 EKİM 2020351.4139.445306.939
19 EKİM 2020349.5199.371305.427
18 EKİM 2020347.4939.296304.003
17 EKİM 2020345.6789.224302.499
16 EKİM 2020343.9559.153301.098
15 EKİM 2020342.1439.080299.679
14 EKİM 2020340.4509.014298.368
13 EKİM 2020338.7798.957296.972
12 EKİM 2020337.1478.895295.658
11 EKİM 2020335.5338.837294.357
10 EKİM 2020334.0318.778293.145
9 EKİM 2020332.3828.722291.754
8 EKİM 2020330.7538.667290.352
7 EKİM 2020329.1388.609288.954
6 EKİM 2020327.5578.553287.599
5 EKİM 2020326.0468.498286.370
4 EKİM 2020324.4438.441285.050
3 EKİM 2020323.0148.384283.868
2 EKİM 2020321.5128.325282.657
1 EKİM 2020320.0708.262281.151
30 EYLÜL 2020318.6638.195279.749
29 EYLÜL 2020317.2728.130278.504
28 EYLÜL 2020315.8458.062277.052
27 EYLÜL 2020314.4337.997275.630
26 EYLÜL 2020312.9667.929274.514
25 EYLÜL 2020311.4557.858273.282
24 EYLÜL 2020309.7907.785271.964
23 EYLÜL 2020308.0697.711270.723
22 EYLÜL 2020306.3027.639269.696
21 EYLÜL 2020304.6107.574268.435
20 EYLÜL 2020302.8677.506267.233
19 EYLÜL 2020301.3487.445266.117
18 EYLÜL 2020299.8107.377264.805
17 EYLÜL 2020298.0397.315263.745
16 EYLÜL 2020296.3917.249262.602
15 EYLÜL 2020294.6207.186261.260
14 EYLÜL 2020292.8787.119260.058
13 EYLÜL 2020291.1627.056258.833
12 EYLÜL 2020289.6356.999257.731
11 EYLÜL 2020288.1266.951256.524
10 EYLÜL 2020286.4556.895255.407
9 EYLÜL 2020284.9436.837254.188
8 EYLÜL 2020283.2706.782253.245
7 EYLÜL 2020281.5096.730252.152
6 EYLÜL 2020279.8066.673251.105
5 EYLÜL 2020278.2286.620250.092
4 EYLÜL 2020276.5556.564249.108
3 EYLÜL 2020274.9436.511248.087
2 EYLÜL 2020273.3016.462246.876
1 EYLÜL 2020271.7056.417245.929
31 AĞUSTOS 2020270.1336.370244.926
30 AĞUSTOS 2020268.5466.326243.839
29 AĞUSTOS 2020267.0646.284242.812
28 AĞUSTOS 2020265.5156.245241.809
27 AĞUSTOS 2020263.9986.209240.792
26 AĞUSTOS 2020262.5076.183239.797
25 AĞUSTOS 2020261.1946.163238.795
24 AĞUSTOS 2020259.6926.139237.908
23 AĞUSTOS 2020258.2496.121237.165
22 AĞUSTOS 2020257.0326.102236.370
21 AĞUSTOS 2020255.7236.080235.569
20 AĞUSTOS 2020254.5206.058234.797
19 AĞUSTOS 2020253.1086.039233.915
18 AĞUSTOS 2020251.8056.016232.913
17 AĞUSTOS 2020250.5425.996231.971
16 AĞUSTOS 2020249.3095.974230.969
15 AĞUSTOS 2020248.1175.955229.972
14 AĞUSTOS 2020246.8615.934228.980
13 AĞUSTOS 2020245.6355.912228.057
12 AĞUSTOS 2020244.3925.891227.089
11 AĞUSTOS 2020243.1805.873226.155
10 AĞUSTOS 2020241.9975.858224.970
9 AĞUSTOS 2020240.8045.844223.759
8 AĞUSTOS 2020239.6225.829222.656
7 AĞUSTOS 2020238.4505.813221.574
6 AĞUSTOS 2020237.2655.798220.546
5 AĞUSTOS 2020236.1125.784219.506
4 AĞUSTOS 2020234.9345.765218.491
3 AĞUSTOS 2020233.8515.747217.497
2 AĞUSTOS 2020232.8565.728216.494
1 AĞUSTOS 2020231.8695.710215.516
31 TEMMUZ 2020230.8735.691214.535
30 TEMMUZ 2020229.8915.674213.539
29 TEMMUZ 2020228.9245.659212.557
28 TEMMUZ 2020227.9825.645211.561
27 TEMMUZ 2020227.0195.630210.469
26 TEMMUZ 2020226.1005.613209.487
25 TEMMUZ 2020225.1735.596208.477
24 TEMMUZ 2020224.2525.580207.374
23 TEMMUZ 2020223.3155.563206.365
22 TEMMUZ 2020222.4025.545205.214
21 TEMMUZ 2020221.5005.526204.011
20 TEMMUZ 2020220.5725.508203.002
19 TEMMUZ 2020219.6415.491202.010
18 TEMMUZ 2020218.7175.475201.013
17 TEMMUZ 2020217.7995.458199.834
16 TEMMUZ 2020216.8735.440198.820
15 TEMMUZ 2020215.9405.419197.733
14 TEMMUZ 2020214.9935.402196.720
13 TEMMUZ 2020214.0015.382195.671
12 TEMMUZ 2020212.9935.363194.515
11 TEMMUZ 2020211.9815.344193.217
10 TEMMUZ 2020210.9655.323191.883
9 TEMMUZ 2020209.9625.300190.390
8 TEMMUZ 2020208.9385.282187.511
7 TEMMUZ 2020207.8975.260185.292
6 TEMMUZ 2020206.8445.241182.995
5 TEMMUZ 2020205.7585.225180.680
4 TEMMUZ 2020204.6105206179.492
3 TEMMUZ 2020203.4565.186178.278
2 TEMMUZ 2020202.2845.167176.965
1 TEMMUZ 2020201.0985.150175.422
30 HAZİRAN 2020199.9065.131173.111
29 HAZİRAN 2020198.6135.115171.809
28 HAZİRAN 2020197.2395.097170.595
27 HAZİRAN 2020195.8835.082169.182
26 HAZİRAN 2020194.5115.065167.198
25 HAZİRAN 2020193.1155.046165.706
24 HAZİRAN 2020191.6575.025164.234
23 HAZİRAN 2020190.1655.001162.848
22 HAZİRAN 2020188.8974.974161.533
21 HAZİRAN 2020187.6854.950160.240
20 HAZİRAN 2020186.4934.927158.828
19 HAZİRAN 2020185.2454.905157.516
18 HAZİRAN 2020184.0314.882156.022
17 HAZİRAN 2020182.7274.861154.640
16 HAZİRAN 2020181.2984.842153.379
15 HAZİRAN 2020179.8314.825152.364
14 HAZİRAN 2020178.2394.807151.417
13 HAZİRAN 2020176.6774.792150.087
12 HAZİRAN 2020175.2184.778149.102
11 HAZİRAN 2020174.0234.763147.860
10 HAZİRAN 2020173.0364.746146.839
9 HAZİRAN 2020172.1144.729144.598
8 HAZİRAN 2020171.1214.711141.380
7 HAZİRAN 2020170.1324.692137.969
6 HAZİRAN 2020169.2184.669135.322
5 HAZİRAN 2020168.3404.648133.400
4 HAZİRAN 2020167.4104.630131.778
3 HAZİRAN 2020166.4224.609130.852
2 HAZİRAN 2020165.5554.585129.921
1 HAZİRAN 2020164.7694.563128.947
31 MAYIS 2020163.9424540127.973
30 MAYIS 2020163.1034515126.984
29 MAYIS 2020162.1204.489125.963
28 MAYIS 2020160.9794.461124.369
27 MAYIS 2020159.7974.431122.793
26 MAYIS 2020158.7624.397121.507
25 MAYIS 2020157.8144.369120.015
24 MAYIS 2020156.8274.340118.694
23 MAYIS 2020155.6864.308117.602
22 MAYIS 2020154.5004.276116.111
21 MAYIS 2020153.5484.249114.990
20 MAYIS 2020152.5874.222113.987
19 MAYIS 2020151.6154.199112.895
18 MAYIS 2020150.5934.171111.577
17 MAYIS 2020149.4354.140109.962
16 MAYIS 2020148.0674.096108.137
15 MAYIS 2020146.4574.055106.133
14 MAYIS 2020144.7494.007104.030
13 MAYIS 2020143.1143.952101.715
12 MAYIS 2020141.4753.89498.889
11 MAYIS 2020139.7713.84195.780
10 MAYIS 2020138.6573.78692.691
9 MAYIS 2020137.1153.73989.480
8 MAYIS 2020135.5693.68986.396
7 MAYIS 2020133.7213.64182.984
6 MAYIS 2020131.7443.58478.202
5 MAYIS 2020129.4913.52073.285
4 MAYIS 2020127.6593.46168.166
3 MAYIS 2020126.0453.39763.151
2 MAYIS 2020124.3753.33658.259
1 MAYIS 2020122.3923.25853.808
30 NİSAN 2020120.2043.17448.886
29 NİSAN 2020117.5893.08144.040
28 NİSAN 2020114.6532.99238.809
27 NİSAN 2020112.2612.90033.791
26 NİSAN 2020110.1302.80529.140
25 NİSAN 2020107.7732.70625.582
24 NİSAN 2020104.9122.60021.737
23 NİSAN 2020101.7902.49118.491
22 NİSAN 202098.6742.37616.477
21 NİSAN 202095.5912.25914.918
20 NİSAN 202090.9802.14013.430
19 NİSAN 202086.3062.01711.976
18 NİSAN 202082.3291.89010.453
17 NİSAN 202078.5461.7698.631
16 NİSAN 202074.1931.6437.089
15 NİSAN 202069.3921.5185.674
14 NİSAN 202065.1111.4034.799
13 NİSAN 202061.0491.2963.957
12 NİSAN 202056.9561.1983.446
11 NİSAN 202052.1671.1012.965
10 NİSAN 202047.0291.0062.423
9 NİSAN 202042.2829082.142
8 NİSAN 202038.2268121.846
7 NİSAN 202034.1097251.582
6 NİSAN 202030.2176491.326
5 NİSAN 202027.0695741.042
4 NİSAN 202023.934501786
3 NİSAN 202020.921425484
2 NİSAN 202018.135356415
1 NİSAN 202015.679277333
31 MART 202013.531214243
30 MART 202010.827168162
29 MART 20209.217131105
28 MART 20207.40210870
27 MART 20205.6989242
26 MART 2020362975 
25 MART 2020243359 
24 MART 2020187244 
23 MART 2020152937 
22 MART 2020123630 
21 MART 202094721 
20 MART 20206709 
19 MART 20203594 
18 MART 20201912 
17 MART 2020981 
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Yol ortasında 2 kadını tokatladıAntalya'da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde, yol ortasında 2 kadına tokat atarken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca bindirilmeye çalışılırken, "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istedi.
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