Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman ortaya çıktı? Dünyada ilk korona vakası tarihi
Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte binlerce insan hayatını kaybetti ve covid-19 bulaşan sayısız kişi de çeşitli rahatsızlıkla mücadele eder oldu. Peki, dünyada ilk koronavirüs vakası ne zaman ortaya çıktı?
Koronavirüs Türkiye'de ne zaman çıktı? Küresel çapta hızla yayılan kovid-19, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanına neden oldu. Virüse karşı her ülke aşı çalışmalarına girişti. Buşlaşması kolay olan koronavirüsten korunmanın en etkili yolları ise maske ve mesafe olarak belirlendi. Koronavirüs belirtileri, grip ile karıştırılsa da belli başlı farkları bulunuyor. İşte, gün gün koronavirüs vakaları...
DÜNYADA İLK KORONA VAKASI TARİHİ
Türkiye, covid-19'un en geç geldiği ülkeler arasında bulunuyor. Ancak birçok ülke, koronavirüse daha erken yakalandı. SARS-CoV-2 olarak adlandırılan bu virüs ise il olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti konumunda olan Wuhan kentinde ortaya çıktı.
TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Çin'de ilk vakaların tespit edilmesiyle birlikte Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar çeşitli önlemler aldı ve bu nedenlerle covid-19 virüsünün ülkeye gelişi geciktirilmiş oldu. Türkiye'de ilk vaka ise 11 Mart 2020 tarihinde görüldü.
|TARİH
|TOPLAM HASTA
|TOPLAM VEFAT
|TOPLAM İYİLEŞEN
|21 KASIM 2020
|440.805
|12.219
|370.825
|20 KASIM 2020
|435.273
|12.084
|367.592
|19 KASIM 2020
|430.170
|11.943
|364.573
|18 KASIM 2020
|425.628
|11.820
|361.655
|17 KASIM 2020
|421.413
|11.704
|359.063
|16 KASIM 2020
|417.594
|11.601
|356.375
|15 KASIM 2020
|414.278
|11.507
|353.663
|14 KASIM 2020
|411.055
|11.418
|351.102
|13 KASIM 2020
|407.939
|11.326
|348.804
|12 KASIM 2020
|404.894
|11.233
|346.794
|11 KASIM 2020
|402.053
|11.145
|344.613
|10 KASIM 2020
|399.360
|11.059
|342.501
|9 KASIM 2020
|396.831
|10.972
|340.286
|8 KASIM 2020
|394.255
|10.887
|338.239
|7 KASIM 2020
|391.739
|10.803
|336.221
|6 KASIM 2020
|389.256
|10.722
|334.293
|5 KASIM 2020
|386.820
|10.639
|332.379
|4 KASIM 2020
|384.509
|10.558
|330.665
|3 KASIM 2020
|382.118
|10.481
|328.824
|2 KASIM 2020
|379.775
|10.402
|327.007
|1 KASIM 2020
|377.473
|10.326
|325.486
|31 EKİM 2020
|375.367
|10.252
|323.971
|30 EKİM 2020
|373.154
|10.177
|322.465
|29 EKİM 2020
|370.832
|10.099
|320.762
|28 EKİM 2020
|368.513
|10.027
|319.181
|27 EKİM 2020
|366.208
|9.950
|317.519
|26 EKİM 2020
|363.999
|9.874
|316.008
|25 EKİM 2020
|361.801
|9.799
|314.390
|24 EKİM 2020
|359.784
|9.727
|313.093
|23 EKİM 2020
|357.693
|9.658
|311.520
|22 EKİM 2020
|355.528
|9.584
|310.027
|21 EKİM 2020
|353.426
|9.513
|308.446
|20 EKİM 2020
|351.413
|9.445
|306.939
|19 EKİM 2020
|349.519
|9.371
|305.427
|18 EKİM 2020
|347.493
|9.296
|304.003
|17 EKİM 2020
|345.678
|9.224
|302.499
|16 EKİM 2020
|343.955
|9.153
|301.098
|15 EKİM 2020
|342.143
|9.080
|299.679
|14 EKİM 2020
|340.450
|9.014
|298.368
|13 EKİM 2020
|338.779
|8.957
|296.972
|12 EKİM 2020
|337.147
|8.895
|295.658
|11 EKİM 2020
|335.533
|8.837
|294.357
|10 EKİM 2020
|334.031
|8.778
|293.145
|9 EKİM 2020
|332.382
|8.722
|291.754
|8 EKİM 2020
|330.753
|8.667
|290.352
|7 EKİM 2020
|329.138
|8.609
|288.954
|6 EKİM 2020
|327.557
|8.553
|287.599
|5 EKİM 2020
|326.046
|8.498
|286.370
|4 EKİM 2020
|324.443
|8.441
|285.050
|3 EKİM 2020
|323.014
|8.384
|283.868
|2 EKİM 2020
|321.512
|8.325
|282.657
|1 EKİM 2020
|320.070
|8.262
|281.151
|30 EYLÜL 2020
|318.663
|8.195
|279.749
|29 EYLÜL 2020
|317.272
|8.130
|278.504
|28 EYLÜL 2020
|315.845
|8.062
|277.052
|27 EYLÜL 2020
|314.433
|7.997
|275.630
|26 EYLÜL 2020
|312.966
|7.929
|274.514
|25 EYLÜL 2020
|311.455
|7.858
|273.282
|24 EYLÜL 2020
|309.790
|7.785
|271.964
|23 EYLÜL 2020
|308.069
|7.711
|270.723
|22 EYLÜL 2020
|306.302
|7.639
|269.696
|21 EYLÜL 2020
|304.610
|7.574
|268.435
|20 EYLÜL 2020
|302.867
|7.506
|267.233
|19 EYLÜL 2020
|301.348
|7.445
|266.117
|18 EYLÜL 2020
|299.810
|7.377
|264.805
|17 EYLÜL 2020
|298.039
|7.315
|263.745
|16 EYLÜL 2020
|296.391
|7.249
|262.602
|15 EYLÜL 2020
|294.620
|7.186
|261.260
|14 EYLÜL 2020
|292.878
|7.119
|260.058
|13 EYLÜL 2020
|291.162
|7.056
|258.833
|12 EYLÜL 2020
|289.635
|6.999
|257.731
|11 EYLÜL 2020
|288.126
|6.951
|256.524
|10 EYLÜL 2020
|286.455
|6.895
|255.407
|9 EYLÜL 2020
|284.943
|6.837
|254.188
|8 EYLÜL 2020
|283.270
|6.782
|253.245
|7 EYLÜL 2020
|281.509
|6.730
|252.152
|6 EYLÜL 2020
|279.806
|6.673
|251.105
|5 EYLÜL 2020
|278.228
|6.620
|250.092
|4 EYLÜL 2020
|276.555
|6.564
|249.108
|3 EYLÜL 2020
|274.943
|6.511
|248.087
|2 EYLÜL 2020
|273.301
|6.462
|246.876
|1 EYLÜL 2020
|271.705
|6.417
|245.929
|31 AĞUSTOS 2020
|270.133
|6.370
|244.926
|30 AĞUSTOS 2020
|268.546
|6.326
|243.839
|29 AĞUSTOS 2020
|267.064
|6.284
|242.812
|28 AĞUSTOS 2020
|265.515
|6.245
|241.809
|27 AĞUSTOS 2020
|263.998
|6.209
|240.792
|26 AĞUSTOS 2020
|262.507
|6.183
|239.797
|25 AĞUSTOS 2020
|261.194
|6.163
|238.795
|24 AĞUSTOS 2020
|259.692
|6.139
|237.908
|23 AĞUSTOS 2020
|258.249
|6.121
|237.165
|22 AĞUSTOS 2020
|257.032
|6.102
|236.370
|21 AĞUSTOS 2020
|255.723
|6.080
|235.569
|20 AĞUSTOS 2020
|254.520
|6.058
|234.797
|19 AĞUSTOS 2020
|253.108
|6.039
|233.915
|18 AĞUSTOS 2020
|251.805
|6.016
|232.913
|17 AĞUSTOS 2020
|250.542
|5.996
|231.971
|16 AĞUSTOS 2020
|249.309
|5.974
|230.969
|15 AĞUSTOS 2020
|248.117
|5.955
|229.972
|14 AĞUSTOS 2020
|246.861
|5.934
|228.980
|13 AĞUSTOS 2020
|245.635
|5.912
|228.057
|12 AĞUSTOS 2020
|244.392
|5.891
|227.089
|11 AĞUSTOS 2020
|243.180
|5.873
|226.155
|10 AĞUSTOS 2020
|241.997
|5.858
|224.970
|9 AĞUSTOS 2020
|240.804
|5.844
|223.759
|8 AĞUSTOS 2020
|239.622
|5.829
|222.656
|7 AĞUSTOS 2020
|238.450
|5.813
|221.574
|6 AĞUSTOS 2020
|237.265
|5.798
|220.546
|5 AĞUSTOS 2020
|236.112
|5.784
|219.506
|4 AĞUSTOS 2020
|234.934
|5.765
|218.491
|3 AĞUSTOS 2020
|233.851
|5.747
|217.497
|2 AĞUSTOS 2020
|232.856
|5.728
|216.494
|1 AĞUSTOS 2020
|231.869
|5.710
|215.516
|31 TEMMUZ 2020
|230.873
|5.691
|214.535
|30 TEMMUZ 2020
|229.891
|5.674
|213.539
|29 TEMMUZ 2020
|228.924
|5.659
|212.557
|28 TEMMUZ 2020
|227.982
|5.645
|211.561
|27 TEMMUZ 2020
|227.019
|5.630
|210.469
|26 TEMMUZ 2020
|226.100
|5.613
|209.487
|25 TEMMUZ 2020
|225.173
|5.596
|208.477
|24 TEMMUZ 2020
|224.252
|5.580
|207.374
|23 TEMMUZ 2020
|223.315
|5.563
|206.365
|22 TEMMUZ 2020
|222.402
|5.545
|205.214
|21 TEMMUZ 2020
|221.500
|5.526
|204.011
|20 TEMMUZ 2020
|220.572
|5.508
|203.002
|19 TEMMUZ 2020
|219.641
|5.491
|202.010
|18 TEMMUZ 2020
|218.717
|5.475
|201.013
|17 TEMMUZ 2020
|217.799
|5.458
|199.834
|16 TEMMUZ 2020
|216.873
|5.440
|198.820
|15 TEMMUZ 2020
|215.940
|5.419
|197.733
|14 TEMMUZ 2020
|214.993
|5.402
|196.720
|13 TEMMUZ 2020
|214.001
|5.382
|195.671
|12 TEMMUZ 2020
|212.993
|5.363
|194.515
|11 TEMMUZ 2020
|211.981
|5.344
|193.217
|10 TEMMUZ 2020
|210.965
|5.323
|191.883
|9 TEMMUZ 2020
|209.962
|5.300
|190.390
|8 TEMMUZ 2020
|208.938
|5.282
|187.511
|7 TEMMUZ 2020
|207.897
|5.260
|185.292
|6 TEMMUZ 2020
|206.844
|5.241
|182.995
|5 TEMMUZ 2020
|205.758
|5.225
|180.680
|4 TEMMUZ 2020
|204.610
|5206
|179.492
|3 TEMMUZ 2020
|203.456
|5.186
|178.278
|2 TEMMUZ 2020
|202.284
|5.167
|176.965
|1 TEMMUZ 2020
|201.098
|5.150
|175.422
|30 HAZİRAN 2020
|199.906
|5.131
|173.111
|29 HAZİRAN 2020
|198.613
|5.115
|171.809
|28 HAZİRAN 2020
|197.239
|5.097
|170.595
|27 HAZİRAN 2020
|195.883
|5.082
|169.182
|26 HAZİRAN 2020
|194.511
|5.065
|167.198
|25 HAZİRAN 2020
|193.115
|5.046
|165.706
|24 HAZİRAN 2020
|191.657
|5.025
|164.234
|23 HAZİRAN 2020
|190.165
|5.001
|162.848
|22 HAZİRAN 2020
|188.897
|4.974
|161.533
|21 HAZİRAN 2020
|187.685
|4.950
|160.240
|20 HAZİRAN 2020
|186.493
|4.927
|158.828
|19 HAZİRAN 2020
|185.245
|4.905
|157.516
|18 HAZİRAN 2020
|184.031
|4.882
|156.022
|17 HAZİRAN 2020
|182.727
|4.861
|154.640
|16 HAZİRAN 2020
|181.298
|4.842
|153.379
|15 HAZİRAN 2020
|179.831
|4.825
|152.364
|14 HAZİRAN 2020
|178.239
|4.807
|151.417
|13 HAZİRAN 2020
|176.677
|4.792
|150.087
|12 HAZİRAN 2020
|175.218
|4.778
|149.102
|11 HAZİRAN 2020
|174.023
|4.763
|147.860
|10 HAZİRAN 2020
|173.036
|4.746
|146.839
|9 HAZİRAN 2020
|172.114
|4.729
|144.598
|8 HAZİRAN 2020
|171.121
|4.711
|141.380
|7 HAZİRAN 2020
|170.132
|4.692
|137.969
|6 HAZİRAN 2020
|169.218
|4.669
|135.322
|5 HAZİRAN 2020
|168.340
|4.648
|133.400
|4 HAZİRAN 2020
|167.410
|4.630
|131.778
|3 HAZİRAN 2020
|166.422
|4.609
|130.852
|2 HAZİRAN 2020
|165.555
|4.585
|129.921
|1 HAZİRAN 2020
|164.769
|4.563
|128.947
|31 MAYIS 2020
|163.942
|4540
|127.973
|30 MAYIS 2020
|163.103
|4515
|126.984
|29 MAYIS 2020
|162.120
|4.489
|125.963
|28 MAYIS 2020
|160.979
|4.461
|124.369
|27 MAYIS 2020
|159.797
|4.431
|122.793
|26 MAYIS 2020
|158.762
|4.397
|121.507
|25 MAYIS 2020
|157.814
|4.369
|120.015
|24 MAYIS 2020
|156.827
|4.340
|118.694
|23 MAYIS 2020
|155.686
|4.308
|117.602
|22 MAYIS 2020
|154.500
|4.276
|116.111
|21 MAYIS 2020
|153.548
|4.249
|114.990
|20 MAYIS 2020
|152.587
|4.222
|113.987
|19 MAYIS 2020
|151.615
|4.199
|112.895
|18 MAYIS 2020
|150.593
|4.171
|111.577
|17 MAYIS 2020
|149.435
|4.140
|109.962
|16 MAYIS 2020
|148.067
|4.096
|108.137
|15 MAYIS 2020
|146.457
|4.055
|106.133
|14 MAYIS 2020
|144.749
|4.007
|104.030
|13 MAYIS 2020
|143.114
|3.952
|101.715
|12 MAYIS 2020
|141.475
|3.894
|98.889
|11 MAYIS 2020
|139.771
|3.841
|95.780
|10 MAYIS 2020
|138.657
|3.786
|92.691
|9 MAYIS 2020
|137.115
|3.739
|89.480
|8 MAYIS 2020
|135.569
|3.689
|86.396
|7 MAYIS 2020
|133.721
|3.641
|82.984
|6 MAYIS 2020
|131.744
|3.584
|78.202
|5 MAYIS 2020
|129.491
|3.520
|73.285
|4 MAYIS 2020
|127.659
|3.461
|68.166
|3 MAYIS 2020
|126.045
|3.397
|63.151
|2 MAYIS 2020
|124.375
|3.336
|58.259
|1 MAYIS 2020
|122.392
|3.258
|53.808
|30 NİSAN 2020
|120.204
|3.174
|48.886
|29 NİSAN 2020
|117.589
|3.081
|44.040
|28 NİSAN 2020
|114.653
|2.992
|38.809
|27 NİSAN 2020
|112.261
|2.900
|33.791
|26 NİSAN 2020
|110.130
|2.805
|29.140
|25 NİSAN 2020
|107.773
|2.706
|25.582
|24 NİSAN 2020
|104.912
|2.600
|21.737
|23 NİSAN 2020
|101.790
|2.491
|18.491
|22 NİSAN 2020
|98.674
|2.376
|16.477
|21 NİSAN 2020
|95.591
|2.259
|14.918
|20 NİSAN 2020
|90.980
|2.140
|13.430
|19 NİSAN 2020
|86.306
|2.017
|11.976
|18 NİSAN 2020
|82.329
|1.890
|10.453
|17 NİSAN 2020
|78.546
|1.769
|8.631
|16 NİSAN 2020
|74.193
|1.643
|7.089
|15 NİSAN 2020
|69.392
|1.518
|5.674
|14 NİSAN 2020
|65.111
|1.403
|4.799
|13 NİSAN 2020
|61.049
|1.296
|3.957
|12 NİSAN 2020
|56.956
|1.198
|3.446
|11 NİSAN 2020
|52.167
|1.101
|2.965
|10 NİSAN 2020
|47.029
|1.006
|2.423
|9 NİSAN 2020
|42.282
|908
|2.142
|8 NİSAN 2020
|38.226
|812
|1.846
|7 NİSAN 2020
|34.109
|725
|1.582
|6 NİSAN 2020
|30.217
|649
|1.326
|5 NİSAN 2020
|27.069
|574
|1.042
|4 NİSAN 2020
|23.934
|501
|786
|3 NİSAN 2020
|20.921
|425
|484
|2 NİSAN 2020
|18.135
|356
|415
|1 NİSAN 2020
|15.679
|277
|333
|31 MART 2020
|13.531
|214
|243
|30 MART 2020
|10.827
|168
|162
|29 MART 2020
|9.217
|131
|105
|28 MART 2020
|7.402
|108
|70
|27 MART 2020
|5.698
|92
|42
|26 MART 2020
|3629
|75
|25 MART 2020
|2433
|59
|24 MART 2020
|1872
|44
|23 MART 2020
|1529
|37
|22 MART 2020
|1236
|30
|21 MART 2020
|947
|21
|20 MART 2020
|670
|9
|19 MART 2020
|359
|4
|18 MART 2020
|191
|2
|17 MART 2020
|98
|1
|16 MART 2020
|47
|15 MART 2020
|18
|14 MART 2020
|6
|13 MART 2020
|5
|12 MART 2020
|1
|11 MART 2020
|1