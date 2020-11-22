Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman ortaya çıktı? Dünyada ilk korona vakası tarihi

Koronavirüs Türkiye'de ne zaman çıktı? Küresel çapta hızla yayılan kovid-19, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanına neden oldu. Virüse karşı her ülke aşı çalışmalarına girişti. Buşlaşması kolay olan koronavirüsten korunmanın en etkili yolları ise maske ve mesafe olarak belirlendi. Koronavirüs belirtileri, grip ile karıştırılsa da belli başlı farkları bulunuyor. İşte, gün gün koronavirüs vakaları...

DÜNYADA İLK KORONA VAKASI TARİHİ

Türkiye, covid-19'un en geç geldiği ülkeler arasında bulunuyor. Ancak birçok ülke, koronavirüse daha erken yakalandı. SARS-CoV-2 olarak adlandırılan bu virüs ise il olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti konumunda olan Wuhan kentinde ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de ilk vakaların tespit edilmesiyle birlikte Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar çeşitli önlemler aldı ve bu nedenlerle covid-19 virüsünün ülkeye gelişi geciktirilmiş oldu. Türkiye'de ilk vaka ise 11 Mart 2020 tarihinde görüldü.