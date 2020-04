Türkiye’de kimse maskesiz kalmaz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her gün yeni bir önlem alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile vatandaşlara pazar ve market gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Açıklamanın ardından gözler maske üreticilerine çevrildi. Türkiye’nin yıllık 1.8 milyar adet maske üretim kapasitesi bulunduğunu dile getiren üreticiler, “Türkiye maske üretiminde çok güçlü. Stoklarımız yeterli” diyor.

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, sektör olarak her talebi karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi. Tıbbi cihaz endüstrisinin 650 milyon do larlık ihracat kapasitesi olduğunu belirten Delikanlı, “2 milyar dolar da iç pazar hacmimiz var. Türkiye’nin yıllık tek kullanımlık maske üretim kapasitesi 1.8 milyar adet. Şu an tam kapasite çalışıyoruz. Herkese yetecek maske var, yeter ki sektör olarak koordineli çalışalım” diye konuştu.

7/24 üretim

Kayıtlı maske üreticisinin 14’ten 40’a çıktığını kaydeden Delikanlı’yşa göre kayıtdışı firma sayısının ise 100’ün üzerinde.

Zonguldak’ta üretim yapan MFA Maske’nin Genel Müdürü Fatih Furtun, 7/24 üretim yaparak maske ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. 250 çalışanlarının bulunduğunu ve günlük 130 bin adet maske ürettiklerini söyleyen Furtun, “Şu an üretimlerimizi tek müşterimiz olan Sağlık Bakanlığı’na yönelik yapıyoruz. Müşterilerimiz ağırlıklı olarak sanayi müşterisiydi. Salgından önce medikal müşterimizin oranı yüzde 5 idi. Şu an yüzde 100 medikale yönelik üretim yapıyoruz” dedi.

Türkiye’nin maske üretiminde güçlü olduğunu kaydeden Furtun, “Ffp2 N95 maskede ana müşterimiz Batı Avrupa, Kazakistan ve Ukrayna’ydı. Ciromuzun yüzde 40’ı ihracattan geliyordu. Kovid-19 salgını çıktıktan sonra bir anda ana merkezimiz Çin oldu. İhracatın ön izne bağlanmasıyla iç pazara yöneldik” dedi. Tek kullanımlık medikal maskelerde çok fazla merdivenaltı üretim olduğunu söyleyen Furtun, fırsatçıların sektöre zarar verdiğini ifade etti. N95 tipi maskelerin sağlık personeli tarafından kullanılması gerektiğinin altını çizen Furtun, vatandaşların tek kullanımlık maskelere yönelmesini istedi.

Stoklar yeterli

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar da, Türkiye’de hemen her sektörün maske ve solunum cihazı üretmek için seferber olduğunun altını çizdi. Uçar, “Sağlık Bakanlığımızın da aldığı önlemler neticesinde ülke olarak maske ve diğer tıbbi malzeme stoğumuz yeterli seviyede” dedi. Maske satın alırken işlevlerinin yerine getirmesinin önemli olduğunu belirten Uçar, “Maskenin içerisinde filtre olup olmamasına dikkat edilmesi, üzerinde burun çevresini sarması için tel olması, maskenin gerekli tıbbi cihaz belgelerinin olup olmaması ve kutu üzerinde CE işaretinin kontrolü, ürünün eczane, medikal ve dental ürün tedariği veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınması halkımız için kritik öneme sahip” diye konuştu.

Yoğun talep var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmesinin ardından tüketiciler de online platformlardan maske siparişi vermeye başladı. Sipariş vermek istenildiğinde ürünlerin tükendiği ya da stokların azaldığı görüldü. Maskeler online platformlarda ‘çok satanlar’ listesinde de yer aldı. ‘Online’da ventilli maskenin adet fiyatı 28 liradan başlarken, tek kullanımlık maskenin adedi ise 2.5 liradan satışa sunuluyor. Fahiş fiyat artışı yapan maske satıcılarına Reklam Kurulu’nun verdiği cezaların ardından online’da yüksek fiyata satılan ürünlerin satışa kapatıldığı gözlemlendi.

Halk maskeye kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını açıkladı. Bakan Pekcan, Reklam Kurulu’nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini de anımsatarak şöyle devam etti: “Türkiye maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke. Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabileceği noktalarda bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek.”