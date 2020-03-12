Türkiye’de Kovid-19 temizliği

Toplu taşıma araçları, okullar, camiler ve diğer kamu kurumları, iş yerleri dezenfekte edildi. Ülke genelinde alınan bazı önlemler şöyle:



Buharla dezenfeksiyon: Daha önce Ankaray, Metro, teleferik, EGO otobüsleri ve özel halk otobüsleri, camiler ve gençlik merkezleri için dezenfekte çalışması başlatılan Ankara’da 2056 dolmuş dezenfekte edildi. Ankara metrolarında, ilk kez buharla dezenfeksiyon yöntemi kullanıldı.



Peribacaları ilaçlandı: Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde belediye ekiplerince turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları ilaçlandı.



Sınırda teyakkuz: Koronavirüs salgınına karşı Türkiye’nin sınır kapılarında sıkı tedbirler alındı. Virüsün komşu ülke İran’da görülmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesiyle sınırların geçici kapatılması kararı alındı. Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve ilgili diğer bakanlıklarla koordineli alınan karar, İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere bildirildi. Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy, Hakkâri-Esendere, Iğdır-Dilucu kara hudut kapıları ile Van-Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş çıkışlara kapatıldı.