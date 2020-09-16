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16.09.2020 - 14:09 | | DHA

Son dakika... Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı

Gelen son dakika haberine göre; Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Son dakika... Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı! İlk görüntüler
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı! İlk görüntüler
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı! İlk görüntüler
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Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.

Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.

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