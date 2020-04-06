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06.04.2020 - 21:22 |

Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir?

Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir?

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