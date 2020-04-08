08.04.2020 - 09:05 | | AA
Türkiye'den 5 ülkeye yardım!
Son dakika gelen bilgilere; Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazırlanan askeri kargo uçağı ile Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya yardım malzemesi gönderiliyor.
Ayrıntılar birazdan...
Sosyal medyada gündem olan yarbay-polis tartışmasında için flaş gelişme!Polis yol kontrolü sırasında kendisini yarbay olarak tanıtarak hakaret ve mukavemet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tabip yarbay olduğu öğrenilen kişinin İstanbul’da bir hastanede görev yaptığı belirlendi.