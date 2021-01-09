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09.01.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türkiye’den dokuz yeni Navtex

Türkiye, 11-14 Ocak arasında, Ege ve Doğu Akdeniz’de yapılacak, atış ve askeri eğitimler için farklı sahalarda, toplam dokuz yeni Navtex mesajı yayımladı. Eğitimler Kuzey Ege, Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleştirilecek.

Türkiye’den dokuz yeni Navtex
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türk Deniz Kuvvetleri “Mavi Vatan”da faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Sismik ve sondaj arama gemilerine koruma görevini başarıyla sürdüren Donanma, Ege ve Doğu Akdeniz’de bir dizi askeri eğitimler icra edecek. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya ve İzmir İstasyonları üzerinden önceki gün (7 Ocak), bir dizi Navtex duyurusunda bulundu. Buna göre 11-14 Ocak arasında dokuz farklı sahada arama kurtarma, atış ve askeri eğitimler gerçekleştirilecek.

Ege’de yapılacak eğitimler için üç Navtex mesajı yayımlandı. Buna göre 12-14 Ocak arasında atış eğitimi, 12 Ocak’ta ise askeri eğitimler Kuzey Ege’de, Gökçeada açıklarında yapılacak. Doğu Akdeniz’deki faaliyetler ise Antalya Kaş, Marmaris ve Fethiye açıklarında gerçekleştirilecek.

Türkiye’den dokuz yeni Navtex

Kardak’ta Yunan botuna engelleme

Ege’de 6 Ocak sabahı, Kardak Kayalıkları’nda karasu ihlali yapan iki Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan manevralarla engellenmişti. Engelleme sırasında botlar arasında sürtme yaşanmıştı.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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