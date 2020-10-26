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26.10.2020 - 20:17 |

Türkiye'den sert tepki! Almanya'da Türk iş insanına saldırı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya'nın Köln şehrinde polis şiddetine maruz kalan iş insanı Yüksel Aker olayı hakkında "Bir şikayet kapsamında işyerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve orantısız güç kullandıkları açıkça görülmüştür." açıklamalarında bulundu.

Türkiye'den sert tepki! Almanya'da Türk iş insanına saldırı

Aksoy, Yüksel Aker olayı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Köln'de işyeri sahibi bir Türk vatandaşı olan Aker’in polis şiddetine maruz kalarak darbedilmesinin "elim ve kabul edilemez" bir olay olduğunu belirten Aksoy, ''Bir şikayet kapsamında iş yerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve orantısız güç kullandıkları açıkça görülmüştür.'' değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Aker'in maruz kaldığı bu kötü muamele karşısında ilgili Alman makamları nezdinde yaptığı başvurularda Türkiye tarafından gerekli desteğin sağlandığını kaydederek, ''Takipçisi olduğumuz bu ve benzeri olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Köln'de katı atık arıtma tesisi sahibi iş insanı Aker, 23 Ekim tarihinde çalışanlarından biri ile arasında geçen tartışma sonrası ihbar üzerine iş yerine gelen 6 polis tarafından kelepçelenerek darbedilmişti.

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