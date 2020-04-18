18.04.2020 - 20:29 |
Türkiye'nin corona virüs tablosu ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü açıkladı
Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi devam ediyor. Son verilen sayılara göre Türkiye'de can kaybı 1890 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 10 binin üzerine çıktı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, " Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var." dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Twitter'dan açıklama yaptı.
Prof. Dr. Özlü, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz" dedi. Vaka sayısındaki düşüşü de değerlendiren Özlü şu ifadeleri kullandı.
Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar boşa değil, işe yarıyor. Evlerinizde kalmanız etkili oluyor. Çok daha titizlikle evde kalmaya devam. Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız ve pozitiflik oranlarımız giderek düşer.