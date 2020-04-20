Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların yüksek oranda uyum gösterdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir. Salgınla mücadelede en önemli unsur sosyal mesafe ve izolasyon. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ederiz." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesine ilişkin, "Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

2 milyon 300 bin haneye destek ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını bildirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları destekleme amaçlı Sosyal Destek Programının 3 fazdan oluştuğunu aktaran Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2,3 milyon haneye faz 2 kapsamında 1000 lira nakdi yardım yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Selçuk, 3'üncü faz 1000'er lira ödemeleri için başvuruların "e-devlet" üzerinden alınmaya başlanacağını duyurarak, faz 3 kapsamındaki ödemelerin kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağını, aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bunu tek başvuru olarak değerlendireceklerini aktardı.

Bakan Selçuk, 3'üncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını kaydetti.

Profesyonel turist rehberleri için kredi imkanı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, profesyonel turist rehberlerine yönelik kredi hazırlığını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tamamladıklarını belirtti.

Ersoy, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, koronavirüs salgını nedeniyle müze ve ören yerlerinin kapalı olmasından dolayı "MüzeKart"ların süresinin uzatılacağını kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığından faaliyetlere ilişkin "bilgilendirme"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının görüntüleri, basın kuruluşlarıyla paylaşıldı. Uygulama, koronavirüsle mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında karargah ve birliklerin, dışarıdan ziyaretçi girişlerine kapatılması nedeniyle Bakanlık tarafından ikinci defa gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, "Dikimevi Müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

AFAD koronavirüsle mücadelede 53 milyon lira harcadı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, (AFAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 53 milyon 6 bin lira harcandığını bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

71 ildeki 132 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, buralarda 1834 personelin görevlendirildiği kaydedildi. Karantinaya alınan 39 bin 223 kişiden 26 bin 318 kişinin evlerine gönderildiği belirtildi, Türk Kızılayın 1 milyon 75 bin öğün yemek dağıttığı ifade edildi.

Kovid-19'da vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı 3 katın üzerine çıktı

Türkiye'de yeni koronavirüs test sayılarındaki artışa rağmen son bir haftada vaka oranı yüzde 15'ten 9'a düştü, iyileşenlerin sayısı da 3 katın üzerinde arttı.

Son bir haftada koronavirüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı 542'den 1822'ye, toplamda iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 453'e yükseldi. Vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 3,11'den 2,3'e, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 1,95'ten 1,28'e düştü. Bu tablo, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19'u yenen bağışçılardan 200 üniteden fazla "immün plazma" toplandı

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığının onayı ile başlatılan immün plazma tedavisine, koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmiş kişilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Kovid-19 hastalığını yenen kişilerin, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bağışladığı immün plazma miktarının 200 üniteyi geçtiğini bildiren Kınık, "Kızılay olarak 10 ilimizde 13 noktada plazma bağışı kabullerimizi sürdürüyoruz. Günlük 750 üniteye kadar bağış alabilecek kapasitemiz var. Gerekli olması halinde bu kapasitemizi iki katına da çıkartabileceğiz." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanlarının katılımıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında toplantı düzenledi, önlemlerle ilgili bilgi aldı.