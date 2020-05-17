Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte neler yaşandı?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 236 test yapıldı. Bu kapsamda 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 41 kişi vefat etti, 2 bin 4 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 589 bin 625, vaka sayısı 148 bin 67, vefat sayısı 4 bin 96, yoğun bakımdaki hasta sayısı 906, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 474, iyileşen sayısı ise 108 bin 137 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

15 ilde sokak ve caddeler boş kaldı

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 16-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibarıyla başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehirlerin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı sokak, park ve caddelerde uygulama yaptı. Kısıtlama, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek.