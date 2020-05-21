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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nÄ±n da Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu"nun gÃ¼ncel verilerine gÃ¶re, dÃ¼n 20 bin 838 test yapÄ±ldÄ± ve 972 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu.

Verilerin aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± an itibarÄ±yla son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileÅŸti. Toplam test sayÄ±sÄ± 1 milyon 696 bin 355, vaka sayÄ±sÄ± 152 bin 587 ve vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 222 oldu.

Toplam yoÄŸun bakÄ±mdaki hasta sayÄ±sÄ± 877, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± hasta 445 ve iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 113 bin 987 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, verilere iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "Vaka sayÄ±mÄ±z 1000'in altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. KaybettiÄŸimiz hasta sayÄ±sÄ± bugÃ¼n de azaldÄ±. VirÃ¼sle artÄ±k ÅŸartlarÄ± deÄŸiÅŸtirerek, daha Ã¶zgÃ¼r mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Yeni hayat tarzÄ±mÄ±z; kontrollÃ¼ sosyal hayat, hep birlikte tedbir. KoÅŸulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadesini kullandÄ±.

"Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nihai baÅŸarÄ±nÄ±n iÅŸaret fiÅŸeÄŸi olacaktÄ±r"

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, Bilkent YerleÅŸkesi'nde video konferas yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸen KoronavinÃ¼s Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yeni vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zdaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, baÅŸarÄ± grafiÄŸimizdir. DÃ¼n binin biraz Ã¼zerinde olan bu sayÄ±, binin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde, bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, nihai baÅŸarÄ±nÄ±n iÅŸaret fiÅŸeÄŸi olacaktÄ±r." dedi.

Bayram gÃ¼nlerinde tedbirleri uyulursa sonrasÄ±nda daha Ã¶zgÃ¼r olunabileceÄŸini vurgulayan Koca, mÃ¼cadelenin daha ne kadar sÃ¼receÄŸi bilinemediÄŸi iÃ§in hayatÄ± yeniden planladÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti.

KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadelenin yakÄ±n dÃ¶nemlerdeki en bÃ¼yÃ¼k seferberlik olduÄŸunu, mÃ¼cadelenin birinci dÃ¶neminde baÅŸarÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu dÃ¶neminde de baÅŸarÄ±lacaÄŸÄ±ndan kuÅŸku duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Koca, Hayat Eve SÄ±ÄŸar mobil uygulamasÄ± Ã¼zerinden bireylerin risk taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hasta veya temaslÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¶sterileceÄŸini bildirdi.

Koca, "Uygulamaya Ã¶nce ÅŸehirler arasÄ± ulaÅŸÄ±mda geÃ§iyoruz. Mobil uygulama Ã¼zerinden alacaÄŸÄ±nÄ±z kodu kullanarak uÃ§ak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼, ilgili seyahat firmasÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlanacak. VirÃ¼s bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilirse yolculuk esnasÄ±nda temas ettiÄŸi kiÅŸilerin takibi yapÄ±lacak." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

LGS ve YKS'ye adaylarÄ±n maskesiyle gireceÄŸini fakat mesafe korunabilir bir sÄ±nÄ±fsa adayÄ±n o durumda maskesini Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n Bilim Kurulunca Ã¶nerildiÄŸini ifade eden Koca, saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan bir sorunu bulunmayan 65 yaÅŸ ve Ã¼zeri vatandaÅŸlara seyahat izni verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan "65 yaÅŸ ve Ã¼zeri vatandaÅŸlar iÃ§in seyahat izin belgesi" genelgesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 81 ilin valiliÄŸine gÃ¶nderilen genelgede, 65 yaÅŸ ve Ã¼zeri vatandaÅŸlar iÃ§in seyahat izin belgesine iliÅŸkin hususlar belirlendi.

Genelgeye gÃ¶re, 65 yaÅŸ ve Ã¼zeri vatandaÅŸlar, izin belgesi almak ve en az 30 gÃ¼n kalmak ÅŸartÄ±yla istedikleri yere gidebilecek.

65 yaÅŸ ve Ã¼zeri vatandaÅŸlara seyahatlerinde refakat edecek kiÅŸiler, 72 saat iÃ§inde geri dÃ¶nebilecek. "Seyahat izin belgesi" talepleri bugÃ¼n saat 09.00'dan itibaren e-Devlet, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± E-BaÅŸvuru sistemi ve Vefa Destek HattÄ± Ã¼zerinden yapÄ±labilecek.

Seyahat izin belgesine baÅŸvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalÄ±klarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± sistemden otomatik yapÄ±lacak.

Toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±yla seyahat edeceklerin otogarlarda yoÄŸunluk oluÅŸturmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirler alÄ±nacak, maÄŸduriyete neden olunmayacak.

65 yaÅŸ ve Ã¼zeri olanlarÄ±n, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayÄ±mlanan genelge kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ± devam edecek.

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Ege Denizi iÃ§in "ortak tanÄ±tÄ±m kampanyasÄ±"

SÄ±nÄ±rlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla en Ã§ok ziyaret edilen Ã¼lkeler arasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de yer almasÄ± iÃ§in temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Turizm BakanÄ± Haris Theoharis ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki Ã¼lkede vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zla dÃ¼zeldiÄŸine ve haziranda kara, deniz ile hava hudut kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±labileceÄŸine iÅŸaret edilirken, Ege Denizi iÃ§in "ortak bir tanÄ±tÄ±m kampanyasÄ±" yapÄ±labileceÄŸi belirtildi.

Bakan Akar, personelle bayramlaÅŸma programÄ±nda gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, BakanlÄ±kta Kovid-19 tedbirleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± katÄ±lÄ±mla gerÃ§ekleÅŸtirilen Ramazan BayramÄ± Ã¶ncesindeki bayramlaÅŸma tÃ¶reninde "DÃ¼nya genelinde bu musibetle karÅŸÄ±laÅŸan ordular; ABD, Almanya, Rusya, Ä°talya, Fransa gibi, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± bakÄ±mÄ±ndan incelendiÄŸinde TSK en baÅŸarÄ±lÄ± durumda. GerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± bu." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

0-14 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklar bir haftanÄ±n ardÄ±ndan sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kmalarÄ± kÄ±sÄ±tlanan 14 yaÅŸ ve altÄ± Ã§ocuklar, dÃ¼n 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle park ve bahÃ§eleri doldurdu.

Bir haftanÄ±n ardÄ±ndan 0-14 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklar, aileleriyle gÃ¼neÅŸli havada dÄ±ÅŸarÄ±da oynamanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda Ã§oÄŸunlukla maskeleriyle sokaÄŸa Ã§Ä±kan Ã§ocuklar, park ve oyun alanlarÄ±nda eÄŸlendi.

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