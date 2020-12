Türkiye’nin Mühendis Kızları geleceği aydınlatacak

Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın paydaşlığında yürütülen ve Türkiye’nin farklı şehirlerindeki devlet üniversitelerinin farklı mühendislik dallarında eğitim alan kız öğrencilere ulaşılan projede mesleksel desteklerin yanı sıra ‘kız kardeşlik’ dayanışması da sergileniyor. Projeye katılan şu anda hala eğitimi süren ya da mezun olarak iş hayatına atılan mühendisler anlattı.

Aydınlık yüzler

Eleştiriler durdurmadı.

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği’ni bitiren ve şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nde Satın alma Mühendisi olarak çalışan Püren Haskuzugüdenli, “Mühendislik benim için kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek demek. Ailem bana destek olurken eleştiriler de aldım ama bu beni vazgeçirmedi. Şu anda büyük bir projede çalışmak hem oldukça gurur verici hem de büyük sorumluluk. Her mesleğin zorlukları olur ve benim yaşadıklarım da şantiyede çalışan her yeni mühendisin yaşayabileceği zorluklar olduğundan, bunları birer kadın mühendis olduğumuz için yaşamıyoruz. İş hayatında mühendisler, cinsiyetlerine göre değil, işini severek yapmasına ve işini iyi yapmak için ellerinden geleni yapıp yapmamalarına göre ayrılmakta. Ve severek yapıyorsanız zorlukların üstesinden gelmek daha da kolaylaşıyor” diye konuştu. Haskuzugüdenli, TMK Projesi sayesinde birçok farklı eğitimlere erişme imkanı bulduğunu, önemli kaynaklardan ve tecrübelerden faydalandığını anlatırken, “Her buluşmada, parçası olduğum bu projenin başardıklarını görüyorum ve bu bana güç veriyor. Ve bana örnek olanlar gibi ben de başkalarına örnek olabilmek istiyorum” dedi.

Ojeli parmaklarla kod mu yazacaksın.

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni bitirdikten sonra özel bir şirkette DevOps Mühendisi olarak çalışmalarını sürdüren Gökçe Demir aynı zamanda TMK Projesi’nde gönüllü olarak üniversite öğrencilerine mentörlük yapıyor. Mesleğini seçerken birçok eleştiri aldığını dile getiren Demir, “Ben mühendis olma istediğimden vazgeçmedim ve ailemin de desteğiyle emin bir şekilde tercihimi bu yönde yaptım. Üniversite yıllarında ‘Ojeli parmaklarla kod mu yazacaksın?’ gibi gülünç tepkilerle karşılaştığım oldu ama bunların motivasyonumu düşürmesine izin vermedim. Bilişim sektöründe kadınlar olarak sayımız ne yazık ki tam olarak dengelenmiş değil. Bunun eksisi olarak toplantılarda “Beyler” gibi hitap şekilleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunların dışında ciddi sorunlar yaşamadım, bu konuda şanslı hissediyorum” diye konuştu. Demir, TMK Projesi’nin kişisel ve mesleki açıdan birçok katkı sağladığını, değerli ve başarılı kadın mühendislerle tanışma fırsatı yarattığını dile getirdi.

İlham kaynağı olmak istiyorum.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine ve Kimya Mühendisliği’ni bitiren, aynı üniversitede doktora programına devam eden Ayşe Sibel Yalaz, 1.5 yıldır özgün ve milli İnsansız Hava Araçları üreten savunma firmasında Aerodinamik ve CFD Analiz Mühendisi olarak çalışıyor. Yalaz, “Staj yaptığım şirketlerde bile makine mühendisliğinin kadına uygun olmadığı gibi eleştiriler geldi. Özellikle üretim tesisi olan şirketlerde kadın mühendis kavramına olan önyargıyı kaldırmak için benimle aynı işi yapan erkek bir mühendisten daha fazla çalışıp, kendimi daha fazla kanıtlama ihtiyacı hissetmiştim. Şu an çalıştığım şirket, kadın mühendislerin erkek mühendisler kadar eşit şartlarda olduğu bir çalışma ortamı. Geliştirdiğimiz uçaklarla ilgili yoğun tempolu saha görevleri dahil çoğu görevde bulunduğumda hep kendime önemli olanın projeyi gerçekleştirmek için elinden geleni yapmak ve zorluklar karşısında pes etmeden ilerlemek olduğunu hatırlatıyorum” diye anlattı. TMK Projesi sayesinde Türkiye’nin her yerinden birbirinden başarılı mühendis kadınlarla tanışma fırsatı yakaladığını dile getiren Yalaz, “TMK projesinden ilham aldığım gibi ben de yaptığım çalışmalarla genç kızlara ilham kaynağı olmak için çalışacağım. Türkiye’de üretimin ve AR&GE projelerinin çoğalmasına katkı sağlamak istiyorum” dedi.

Yürüdüğüm yolda yalnız değilim.

Sakarya Üniversitesi Elektronik Elektronik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çift ana dal yapan Aslı Sakarya, “En büyük desteği ailemden gördüm. Ama mühendis olma yolunda attığım ilk adımdan beri insanların tepkileri hep engelleyici yöndeydi. Bir projeye başlanıldığında genelde kadının kapsamlı işler yapamayacağı yönünde önyargılar vardı. Ancak zamanla bulunduğum ekiplerde bu yargıyı kırmayı başarabildim. Şu an için kendi adıma konuşacak olursam objektif yaklaşımların olduğu bir süreç geçiriyorum.” diye konuştu. TMK Projesi’nde olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Sakarya, “Kariyerim için çıktığım basamaklarda proje sayesinde aldığım eğitimler, mentorluk desteği ve dil eğitimi en büyük destekçim oldu. Kadın mühendis olmanın onurunu, özgüvenini, birliğini her adımımda en içten bir şekilde hissetmemi sağladı. Geleceğime ışık tuttu ve kadın mühendis olarak yürüdüğüm bu yolda yalnız olmadığımı gösterdi. Gelecekte mühendisliği en üst seviyelere çıkarmak ve bu yolda emin adımlarla yürümek istiyorum” dedi.

Önyargıları kırmak için fırsat yarattık.

Gaziantep Üniversitesi İnşaat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Elif Aka, “Bölüme girdiğim yıl 90 kişiden yalnızca 15’imiz kızdık. Bir başka açıdan baktığımızda önyargıları kırmamız için bir fırsattı” derken TMK Projesi’nin kendisini geliştirmesinde çok yol gösterici olduğunu kaydetti. Aka, “Geleceğin tasarlandığı yerde kadının sesini duyurmak için gerekli olan özgüveni, donanımı ve cesareti aşıladı bana Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi. Ve kız kardeşlik ruhu ile de beslemeye devam ediyor. Bu proje ile yollarımızın kesiştiği her insan, her hikaye ve her bilgi çok özel ve çok kıymetli benim için. Sürdürülebilirliği sözden eyleme geçirerek fark yaratacak yurtiçi ve uluslararası projelere hayat veren bir lider kadın mühendis olarak yükselmek ve mühendislik okumak isteyen fakat cesaret edemeyen genç kızlarımıza rol model olmayı düşlüyorum” dedi.

Seni neden işe alsınlar ki?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda ekonomi yan dalı yapan Süheyla Şeker, “Yakın akrabalarımdan ve hatta öğretmenlerimden tıp yazmadığım için ciddi eleştiriler aldım. Hatta bir öğretmenim ‘neden bir erkek mühendis varken seni işe alsınlar’ demişti. Fakat ailem her zaman tercihimin arkasındaydı. Henüz mezun olmadım fakat yaptığım stajlardan bazılarında insanların söylediklerimi ciddiye almadıklarını ve işlerini benim tarif ettiğim şekilde yapmadıklarını fark ettim. Aynı şeyi erkek bir arkadaşım gelip söylediğinde ise yapıyorlardı. Bir kadından direktif almak istemediler sanırım” diye anlattı. TMK Projesi’nde beş yıldan beri bulunduğunu ve projenin kendisine birçok alanda büyük katkılar sağladığını dile getiren Şeker, “Ben de mezun olduğumda diğer bursiyere bilgi birikimim ve deneyimlerimle destek olmak ve mühendis kız topluluğunu daha geniş kitlelere yaymak istiyorum. İleride ise uzun zamandır hayalini kurduğum otomotiv sektöründe elektrikli arabalar ile ilgili projelerde çalışmak istiyorum” dedi.