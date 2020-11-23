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23.11.2020 - 15:44 | | AA

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısında yeni gelişme! Yan etkisi görülmedi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının uygulandığı gönüllü sayısının 44'e ulaştığını ve hiçbirinde yan etki görülmediğini bildirdi.

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısında yeni gelişme! Yan etkisi görülmedi

Rektör Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından ERÜ yerleşkesi karşısına yapılacak hasta yakını misafirhanesinin temel atma töreninde, Kayseri'nin, İç Anadolu'nun en önemli sağlık merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri'nin çevre illere de hizmet verdiğini anlatan Çalış, büyük bir  ihtiyaç olan misafirhane yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı üniversitelerinde  geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının çalışmalarına değinen Çalış, şunları  kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Kovid-19'a karşı aşımızın Faz-1  çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu  yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları  için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi  güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak."

Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalış, şöyle  konuştu:

"Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz-2 çalışmalarına bir an evvel  geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve  Faz-2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu  yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında  denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden  taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da  bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık  Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve  yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum."

 

 

 

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