‘Türkiye’ye borcumu ödemek istiyorum’

Suriye’deki savaştan dolayı tıp fakültesini bırakarak Türkiye’ye sığınan Muhammet Kays Hamdi, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sıhhat’ projesine kabul edilerek Ankara Çubuk Devlet Hastanesi’nde yardımcı sağlık personeli olarak görev yapıyor. Hamdi, “Türkiye’ye olan borcumuzu biraz olsun ödeyebilmek için gece gündüz demeden, asla vazgeçmeden çalışıyorum” diye konuştu.

Mücadeleye katkı

Hamdi (26), “Suriye’nin İdlib şehrinden dokuz yıl önce Türkiye’ye geldim. Ailem halen İdlib’de. Öğretmen anne-babanın en küçük çocuğuyum. Dört kardeşiz. Suriye’de savaştan dolayı tıp fakültesini birinci sınıfta bırakmak zorunda kaldım. Türkiye’ye gelince de Hacettepe Üniversitesi’nde makine mühendisliği bölümünde okudum. İngilizce ve Almanca da biliyorum. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı ‘Sıhhat’ projesine başvurdum ve kabul edildim. Üç yıl önce Ankara Çubuk Devlet Hastanesi’ne atandım. Doktor ve hemşire arkadaşlara yardım ediyorum. Türkiye’nin koronavirüsle olan mücadelesinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi.

‘Türkiye hep mazlumların yanındaydı’

“Türkiye her zaman mazlumların yanındaydı şimdi elimden geldiği kadar sıra bende” diyen Muhammet Kays Hamdi, şunları söyledi: “Türkiye’ye olan borcumuzu asla ödeyemeyiz ama ne kadarını ödeyebilirsem iyi olacak. Daha önce de Afrika’dan, Suriye’den çok hasta ve engelli insan gördüm. Hepsi Türkiye’nin ayakta durması için dua ediyorlardı. Bu mazlum insanların duasının Türkiye’ye katkısı çok olacak. Türkiye hep mazlumların yanındaydı. Selametle, sıhhatle atlatır inşallah. Gece gündüz demeden, asla vazgeçmeden çalışıyorum. Bu dönemde sağlıkçı olarak çalıştığım için çok mutluyum.”