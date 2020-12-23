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23.12.2020 - 14:46 | | DHA

Türkiye'ye kaçak giren 4 PKK/YPG şüphelisine gözaltı

Osmaniye'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu biri kadın 4 şüpheli, sorgularının ve işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Türkiye'ye kaçak giren 4 PKK/YPG şüphelisine gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere 15 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu, bir çocuk annesi C.S. ile Suriye uyruklu H.Y, M.M.S, ve B.B. yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK ile PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem yapılan şüpheliler hakkında kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı işlemleri için çalışma başlatıldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü tarafından gerekli idari işlemlerin yapılmasının ardından, 4 şüpheli, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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