TÜROB’dan afet eğitimleri

Online olarak düzenlenen eğitim programı TÜROB üyeleri için ücretsiz olarak gerçekleştirildi. ‘Afet Bilinci Eğitimi’ne Türkiye’nin dört bir yanından bine yakın otel çalışanı katılırken, söz konusu eğitimin ana gündem maddesini deprem oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını ‘Türkiye’de Afet Eğitim Yılı’ ilan ettiğini belirten TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bir afet durumunda kamunun acil müdahale ekipleri sahaya ulaşıncaya kadar, eğitim almış donanımlı kişilerin sahada kurtarma faaliyetlerini ya da insani yardım faaliyetlerini yürütmesi, dolayısıyla doğru müdahalelerde bulunulabilmesi için eğitim almış olmalarını hedeflediklerini kaydetti.

TÜROB’un pandemi döneminde hijyen ve Kovid-19 başta olmak üzere sektöre yönelik birçok alanda eğitim çalışmalarına ağırlık verdiğini vurgulayan Eresin, eğitimlerin 2021 yılında da devam edeceğini söyledi.