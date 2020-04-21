Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri | Turplu Lahana Sarma yapılışı
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Turplu Lahana Sarma yemeği konusunda hünerlerini sergileyecek. Dört gelin arasından en güzel Turplu Lahana Sarma'yı en güzel yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olacak. Kayınvalideler gün sonunda yapılan yemekleri tadacak ve puanlama yapacak. Peki Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Turplu Lahana Sarma konusunda hünerlerini sergileyecek. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Turplu Lahana Sarma nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri...
TURPLU LAHANA SARMA MALZEMELERİ
8 lahana yaprağı
İç harcı için
100 g arpacık soğan
400 g kırmızı turp
1 Arnavut biberi
100 g ufalanmış ekmek içi
5 yemek kaşığı rendelenmiş sert keçi peyniri
2 çay kaşığı Tuz
Üzeri için
Sızma zeytinyağı
Parmesan peyniri
TURPLU LAHANA SARMA YAPILIŞI:
Arpacık soğan, ince doğradığınız turp ve Arnavut biberini zeytinyağında soteleyin. Ekmek içi, keçi peyniri ve tuzunu ilave edin.
Karıştırıp ocaktan alın. Lahana yaprağını haşlayıp damarlı kısımlarını hafifçe ezin. Harcı yapraklara paylaştırıp rulo sarın ve bir fırın kabına alın.
Üzerlerine zeytinyağı sürüp parmesan peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
Sıcak servis yapın.