Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri | Turplu Lahana Sarma yapılışı

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Turplu Lahana Sarma konusunda hünerlerini sergileyecek. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Turplu Lahana Sarma nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri...

TURPLU LAHANA SARMA MALZEMELERİ

8 lahana yaprağı

İç harcı için

100 g arpacık soğan

400 g kırmızı turp

1 Arnavut biberi

100 g ufalanmış ekmek içi

5 yemek kaşığı rendelenmiş sert keçi peyniri

2 çay kaşığı Tuz

Üzeri için

Sızma zeytinyağı

Parmesan peyniri

TURPLU LAHANA SARMA YAPILIŞI:

Arpacık soğan, ince doğradığınız turp ve Arnavut biberini zeytinyağında soteleyin. Ekmek içi, keçi peyniri ve tuzunu ilave edin.

Karıştırıp ocaktan alın. Lahana yaprağını haşlayıp damarlı kısımlarını hafifçe ezin. Harcı yapraklara paylaştırıp rulo sarın ve bir fırın kabına alın.

Üzerlerine zeytinyağı sürüp parmesan peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın.