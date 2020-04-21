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21.04.2020 - 13:32 |

Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri | Turplu Lahana Sarma yapılışı

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Turplu Lahana Sarma yemeği konusunda hünerlerini sergileyecek. Dört gelin arasından en güzel Turplu Lahana Sarma'yı en güzel yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olacak. Kayınvalideler gün sonunda yapılan yemekleri tadacak ve puanlama yapacak. Peki Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri | Turplu Lahana Sarma yapılışı

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Turplu Lahana Sarma konusunda hünerlerini sergileyecek. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Turplu Lahana Sarma nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte Turplu Lahana Sarma tarifi ve malzemeleri...

TURPLU LAHANA SARMA MALZEMELERİ

8 lahana yaprağı

İç harcı için

100 g arpacık soğan

400 g kırmızı turp

1 Arnavut biberi

100 g ufalanmış ekmek içi

5 yemek kaşığı rendelenmiş sert keçi peyniri

2 çay kaşığı Tuz

Üzeri için

Sızma zeytinyağı

Parmesan peyniri

TURPLU LAHANA SARMA YAPILIŞI:

Arpacık soğan, ince doğradığınız turp ve Arnavut biberini zeytinyağında soteleyin. Ekmek içi, keçi peyniri ve tuzunu ilave edin.

Karıştırıp ocaktan alın. Lahana yaprağını haşlayıp damarlı kısımlarını hafifçe ezin. Harcı yapraklara paylaştırıp rulo sarın ve bir fırın kabına alın.

Üzerlerine zeytinyağı sürüp parmesan peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın.

Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.
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